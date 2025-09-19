Beograd

SVE IZMENE NA JEDNOM MESTU: Detaljan spisak linija koje menjaju trasu zbog održavanja vojne parade

Branka Borisavljević

19. 09. 2025. u 14:16

ZBOG vojne parade "Snaga jedinstva 2025", koja se održava sutra, od ponoći će biti izmenjen režim saobraćaja i rada pojedinih linija javnog gradskog prevoza, a saobraćaj će biti potpuno obustavljen u pojedinim ulicama u Novom Beogradu.

СВЕ ИЗМЕНЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ: Детаљан списак линија које мењају трасу због одржавања војне параде

Foto: Igor Marinković

Kako je saopšteno iz Sekretarijata za javni prevoz, saobraćaj će sutra tokom celog dana biti potpuno obustavljen u Bulevaru Nikole Tesle (od kružnog toka kod TC "Ušće" do Ulice Džona Kenedija), u Ulici Džona Kenedija (od Bulevara Nikole Tesle do Bulevara Mihajla Pupina), u Bulevaru Mihajla Pupina (od kružnog toka kod TC ''Ušće'' do Ulice Džona Kenedija, u oba smera), u Ulici ušće, (od Bulevara Mihajla Pupina do Bulevara Nikole Tesle), u Aleksinačkih rudara (od Bulevara Nikole Tesle do Bulevara Mihajla Pupina) kao i u Ulici trešnjinog cveta (od Bulevara Nikole Tesle do Bulevara Mihajla Pupina.

Vozila sa linije 15 će u oba smera saobraćati trasom: Bulevar Mihajla Pupina - Milentija Popovića - Bulevar Zorana Đinđića - Tošin bunar - Teodora Hercla i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 16 će u oba smera saobraćati trasom: Bulevar Mihajla Pupina - Milentija Popovića - Bulevar Zorana Đinđića - Narodnih heroja - Pariske komune - Bulevar maršala Tolbuhina - Luja Adamiča do okretnice "Novi Beograd /Paviljoni".

Vozila sa linije 17 će u oba smera saobraćati trasom: Bulevar Zorana Đinđića - Tošin bunar - Ivićeva - Vrtlarska - 22. oktobra - Avijatičarski trg Glavna i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 18 će u oba smera saobraćati trasom: Omladinskih brigada - Bulevar Zorana Đinđića - Narodnih heroja - Pariske komune i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 65 će u oba smera saobraćati trasom: Bulevar Mihajla Pupina - Milentija Popovića - Bulevar Zorana Đinđića - Narodnih heroja i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 67 će u oba smera saobraćati trasom: Bulevar Mihajla Pupina - Milentija Popovića - Bulevar Zorana Đinđića - Antifašističke borbe i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 71 će u oba smera saobraćati trasom: Bulevar Mihajla Pupina - Milentija Popovića - Bulevar Zorana Đinđića - Bulevar umetnosti i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linija 72 i 75 će u oba smera saobraćati na sledeći način: Bulevar Mihajla Pupina - Milentija Popovića - Bulevar Zorana Đinđića i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 73 će u oba smera saobraćati trasom: Omladinskih brigada - Bulevar Zorana Đinđića - Tošin bunar - Ivićeva - 22. oktobra - Avijatičarski trg - Glavna i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 76 će u oba smera ići Ulicom omladinskih brigada, Bulevarom Zorana Đinđića, ulicama Narodnih heroja, Pariske komune, Studentskom i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 77 će u oba smera saobraćati trasom: Bulevar Mihajla Pupina - Milentija Popovića - Bulevar Zorana Đinđića - Narodnih heroja i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 78 će u oba smera ići Bulevarom Mihajla Pupina, Ulicom Milentija Popovića, Bulevarom Zorana Đinđića, ulicama Narodnih heroja, Pariske komune i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 82 će u oba smera saobraćati trasom: Avijatičarski trg - 22. oktobra - Vrtlarska - Ivićeva - Tošin bunar i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 83 će u oba smera saobraćati trasom: Bulevar Mihajla Pupina - Milentija Popovića - Bulevar Zorana Đinđića - Tošin bunar - Ivićeva - Vrtlarska - 22. oktobra - Avijatičarski trg - Glavna i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 85 će u oba smera saobraćati: Omladinskih brigada - Bulevar Zorana Đinđića - Tošin bunar - Ivićeva - Ugrinovačka i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 84, 704, 706 i 707 će u oba smera saobraćati trasom: Brankov most - Bulevar Mihajla Pupina - Milentija Popovića - Bulevar Zorana Đinđića - Tošin bunar - Ivićeva - Vrtrlarska - 22. oktobra - Avijatičarski trg - Glavna i dalje svojim redovnim trasama.

Vozila sa linije 88 će u oba smera saobraćati trasom: Omladinskih brigada - Bulevar Zorana Đinđića - Tošin bunar - Ivićeva - 22. oktobra - Avijatičarski trg - Stevana Markovića do terminusa ''Kej oslobođenja''.

Vozila sa linija 610 i 611 će u oba smera saobraćati na sledeći način: Avijatičarski trg - 22. oktobra - Vrtlarska - Ivićeva - Tošin bunar - Bulevar Zorana Đinđića - Omladinskih brigada i dalje redovnim trasama.

Vozila sa linije 613 će u oba smera saobraćati od terminusa ''Novi Beograd /Paviljoni'' Bulevarom maršala Tolbuhina, ulicama Pariske komune, Narodnih heroja i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 711 će u oba smera saobraćati od terminusa ''Novi Beograd /Paviljoni'' Bulevarom maršala Tolbuhina, ulicama Pariske komune, Narodnih heroja, Bulevarom Zorana Đinđića, Ulicom omladinskih brigada i dalje redovnom trasom.

Noćna linija 15N će u oba smera saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, Ulicom Milentija Popovića, Bulevarom Zorana Đinđića i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 95N će u oba smera saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, Ulicom Milentija Popovića, Bulevarom Zorana Đinđića, Ulicom omladinskih brigada i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linija 706N i 707N će u oba smera saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, Ulicom Milentija Popovića, Bulevarom Zorana Đinđića, ulicama Tošin bunar, Ivićevom, Vrtlarskom, Aleksandra Dubčeka, 22. oktobra, Avijatičarski trg i dalje svojim redovnim trasama.

