Beograd

VELIKE PROMENE U GRADSKOM PREVOZU OD SUTRA: Ukida se linija, stižu nove trase i nova vozila

Танјуг

31. 08. 2025. u 15:26

OD SUTRA, 1. septembra, uz reorganizaciju noćnog prevoza menja se i deo dnevnih linija gradskog prevoza, a očekuje se da će se na ovaj način rasteretiti saobraćaj i smanjiti gubitak vremena na ovim trasama, saopštavaju iz Sekretarijata za javni prevoz, prenosi Beoinfo.

Foto: D. Milovanović

Linija 42, 704 i 707 postaju kružne linije. Linija 42 promenu smera kretanja vršiće oko Trga Slavija i neće ići na terminus u Birčaninovoj ulici.

Takođe, linije 704 i 707 se neće zadržavati na Zelenom vencu već će koristiti stajalište #296 kao prolazno.

Na liniji 612 se vrši trajna promena trase gde će linija od Galenike do raskrsnice Partizanske Avijacije i Nikole Dobrovića na Bežanijskoj kosi saobraćati redovnom trasom odakle nastavlja pravo kroz Nikole Dobrovića, pa ulicom Tošin bunar pored Železničke stanice Tošin bunar, a zatim Bulevarom Milutina Milankovića pa Milentija Popovića i Zorana Đinđića do okretnice na Bloku 20.

Linija 612 će biti prva linija koja celom svojom dužinom prolazi kroz Bulevar Milutina Milankovića i na ovaj način će pružiti bolju i kvalitetniju vezu naseljima Dunavski virovi i Zemun Novi grad sa opštinom Novi Beograd, kao i zonom Ušća gde je moguće presedanje na veliki broj linija javnog gradskog prevoza.

Linija se pojačava sa tri dodatna vozila i saobraćaće u intervalu od 24 minuta, saopštavaju iz Sekretarijata za javni prevoz.

