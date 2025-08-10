Beograd

RAMPE NA TRGU REPUBLIKE DO 23. AVGUSTA: Asfaltiranje se nastavlja, zatvara se i podzemna garaža Pionirski park u Dragoslava Jovanovića

Jovana Manić

10. 08. 2025. u 15:57

U OKVIRU završnih radova u centru grada, koji će trajati od 11. do 18. avgusta, na Trgu republike i u Francuskoj ulici privremeni režim saobraćaja ostaje isti kao tokom prethodne faze radova.

РАМПЕ НА ТРГУ РЕПУБЛИКЕ ДО 23. АВГУСТА: Асфалтирање се наставља, затвара се и подземна гаража Пионирски парк у Драгослава Јовановића

FOTO: N. Skenderija

Nakon predviđenog roka realizovaće se završno asfaltiranje, zaključno sa 23. avgustom, saopšteno je iz Sekretarijata za saobraćaj.

Kako su naveli, na Terazijama, od Kolarčeve ulice do Trga Nikole Pašića, saobraćaj će biti obustavljen, a vozila iz Prizrenske ulice će moći da nastave Balkanskom bez izlaska kod hotela "Moskva".

U nastavku Terazija, kao i u Ulici kralja Milana do Kneza Miloša, za vozače će biti zatvorene dve saobraćajne trake, dok će se u preostale dve saobraćaj odvijati dvosmerno.

- Tokom trajanja radova korisnicima neće biti na raspolaganju garaža Pionirski park u Ulici Dragoslava Jovanovića - navodi se u saopštenju.

