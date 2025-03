DRUŽENJE I UČENJE DO MAJA: GO Novi Beograd organizuje besplatne radionice od 16. marta

OPŠTINA Novi Beograd organizuje niz besplatnih kreativnih radionica za najmlađe od 16. marta, do 15. maja, u prostorijama Novobeogradske kulturne mreže u Bloku 45, Jurija Gagarina 221, saopštili su u ovoj opštini. Prijavljivanje telefonom ili mejlom traje do 14. marta.

GO Novi Beograd

Za najmlađe Novobeograđane, uzrasta od pet do 13 godina, predviđeni su zanimljivi edukativni sadržaji poput radionica eko-dizajnera, dramskih i pevanja, kao i radionice pod nazivom reporteri i TV lica. Program će se održavati nedeljom, u trajanju od 60 minuta. U zavisnosti od broja prijavljene dece, radionice će biti organizovane i subotom.

Prva radionica, pod nazivom eko-dizajneri, biće održana u nedelju, 16. marta, od 10.00 do 12.00, a vodiće je Biljana Erčić. Predviđena je za decu uzrasta od osam do 11 godina.

Dramska radionica, koju će tradiconalno voditi glumica Danica Todorović, na programu je od 12 do 14 časova i podeljena je u dve trupe, za decu od sedam do devet i od 10 do 13 godina.

Radionica pevanja podeljena je u dve grupe dece od pet do sedam i od osam do 11 godina, a održaće se u periodu od od 14 do 16 časova. Edukativni program vodi pevačica Maja Stojanović Luis.

Program "Reporteri i TV lica" koji će činiti deca od sedam do devet i od 10 do 13 godina, održaće se u periodu od 16.00 do 18.00, a predavač će biti Danijela Pantić Conić.

Opština pozivaj roditelje da iskoriste priliku i prijave decu na edukativne i kreativne programe.