PRAZNIČNA EUFORIJA ZAVLADALA KNEZOM: Poslednje pripreme za novogodišnje slavlje u prestonici

PRAZNICI stižu, a sa njima i novogodišnja euforija, koja se uveliko širi Knez Mihailovom ulicom.

foto: M.Lutovac

Osim što je Knez bogato ukrašen, postavljanje bazara, kućica, sa raznovrsnim proizvodima, biće završeno pred vikend, kada će sve biti spremno za posetioce. Njihovo radno vreme preko cele nedelje biće od 10.00 do 22.00.

Naši reporteri su prošetali "Knezom", i tamo zatekli radnike koji postavljaju nove kućice koje počinju da rade. Građani odranije kod Rajićeve ulice mogu naći štandove sa hranom, toplim napicima, bombonama i ostalim šarenolikim slatkišima.

Duž ulice posetioci se mogu ugrejati uz kuvano vino ili rakiju po ceni od 250 do 300 dinara. Čaša domaćeg čaja, kao i omiljenog zimskog napitka tople čokolade, košta 200 dinara. A svi koji žele da se zagreju uz alkoholno piće, točeno pivo mogu popiti za 250 dinara.

Opojni mirisi hrane mame mnogobrojne posetioce širom "štrafte", a izbor je veliki. Od brze hrane do slatkih poslastica. Za jedan hot-dog građani će izdvojiti 320, dok je srpski burger od 500 do 600 dinara. Domaća kobasica košta 600, a pileći but bez kostiju u centru grada košta 700 dinara. Čokoladna krofna košta 150, a vafli 500 dinara. Najrazličitije vrste bombona i lizalica mogu se pazariti od 100 do 500 dinara, u zavisnosti od gramaže.

Fišek kestenja i dalje drži jaku cenu, pa se tako može pazariti od 250 do čak 500 dinara, u zavisnosti od veličine.

Zabava za najmlađe MALIŠANI u Knez Mihailovoj ulici, i u smeru ka Kalemegdanu, ove zime mogu uživati u zanimacijama i zabavnim aktivnostima. U luna-parku koji je preko cele nedelje otvoren od 10.00 do 18.00 deca se mogu provozati u voziću, ringišpilu i ostalim vožnjama za 180 dinara. U "Knezu" će ih dočekati raspoloženi klovn i Deda Mraz, koji će ih rado zabaviti i slikati se sa njima.

Centar grada juče je bio pun mnogobrojnih roditelja sa decom, baka i deka sa unucima, kao i turista od kojih preovlađuju turski državljani, kako čekaju u redovima kod štandova sa hranom.

Turci, kao najbrojniji turisti naše zemlje ove godine, ispričali su za "Novosti" da uživaju u čarima beogradske zime, takođe i u srpskim đakonijama.

- Veoma nam je lepo u Beogradu, često dolazimo i uvek se rado vratimo ovde. Hrana je preukusna, a jedan od favorita su nam palačinke - ispričali su turisti.