DRAMA U BEOGRADSKOJ ŠKOLI: Osnovac navodno doneo pištolj pa se hvalio i pokazivao drugovima u toaletu

OD 17. do 23. oktobra, zbog izvođenja radova na tehničkom regulisanju u Bulevaru Zorana Đinđića, na delu od Omladinskih brigada do Narodnih heroja – desna kolovozna traka (u smeru ka Bežanijskoj kosi) , doći će do potpunog zatvaranja ove deonice za saobraćaj, saopštio je Sekretarijat za javni prevoz.