OD JESENI SE OTVARA I STANICA "JUG": Međugradski autobusi koji idu iz južnih delova Srbije imaće stajalište kod Autokomande

PRETHODNIH dana brojni građani iskazali su nezadovoljstvo zbog informacije da bi za međugradske linije moglo da se ukine stajalište na "Autokomandi" kada se na Novom Beogradu otvori nova autobuska stanica.

Međutim, juče su u Gradu rekli da oni koji u Beograd dolaze s juga ne moraju da se brinu jer će na Autokomandi biti otvorena i asutobuska stanica "Jug". Ona bi trebala da bude otvorena u isto vreme kada i nova glavna autobuska stanica na Novom Beogradu.

Osim onih koji putuju u delove Srbije južno od Beograda, ukidanje ovog stajališta zabrinulo je i auto-prevoznike. Brojni putnici koriste ovo stajalište, a njegovim ukidanjem pojedini bi bespotrebno morali da putuju sat duže, ali i da posle putuju ka naseljima i delovima grada koji su im bliži od Autokomande.

Ovim povodom juče se oglasio i v.d. gradskog sekretara za saobraćaj Bojan Bovan, koji je rekao da je pre par meseci najavljeno otvaranje autobuske stanice na Autokomandi. On je rekao da bi ona trebala da bude otvorena do kraja septembra, a tada bi i nova stanica na Novom Beogradu trebala da počne sa radom.

Obilazak završnih radova BOVAN je rekao i da bi uskoro zajedno sa gradonačelnikom Aleksandrom Šapićem uskoro obići i završne radove na obe stanice. - Nadam se da ćemo sa zadovoljstvom i jednu i drugu moći da pustimo u saobraćaj početkom jeseni, od kada bi počela i da važi odluka koja zabranjuje međugradski saobraćaj preko Gazele - istakao je Bojan Bovan.

- Putnici koji budu dolazili u Beograd sa juga i ne budu želeli da idu na Novi Beograd, krajnja destinacija će im biti upravo nova autobuska stanica "Jug" - rekao je Bovan. - Ona će biti otvorena krajem septembra ili početkom oktobra meseca. Znači, ništa se ne ukida i ne smanjuje, nego se baš unapređuje kvalitet usluge koja se pruža i na tome se intenzivno radi već dve godine.

Prema Bovanovim rečima, važno je da se ukine prelazak međugradskih autobusa preko Gazele, da se ova deonica rastereti i da se spreči prelivanje gužvi na ostale gradske saobraćajnice. On objašnjava i da to nije ničiji hir već rezultat ozbiljne stručne ekspertize koja je urađena pre nekoliko godina. Da međugradski autobusi ne bi prolazili preko Gaezele, bila su neophodna dva uslova, a to su obilaznica oko Beograda i centralna autobuska stanica na Novom Beogradu. On je rekao i da će od stanice "Jug" biti uvedeni i posebne linije gradskog prevoza koje će ići ka Slaviji.