DIZALICOM DO BEBE: Jedan nestrpljivi tata našao način da vidi dete i suprugu posle porođaja

DOLAZAK novorođenčeta radost je za celu porodicu, a najveća za roditelje.

Foto: Instagram/moj_beo_grad

Tako je jedan nestrpljivi tata odlučio da iznajmi dizalicu kako bi video svoju suprugu i bebu. Iako je ulazak u porodilište zabranjen, Beograđanin je ipak našao način da vidi svoju dragu i sinčića, a kako je rekao ovo je bio momenat najveće sreće.

Na društvenim mrežama pojavila se fotografija iz dvorišta KBC "Dragiša Mišović" na kojoj se vidi dizalica koja je podigla srećnog tatu do prozora. Sa druge strane stakla bili su mama i beba. Ulazak u porodilište nije moguć, ali je dovitljivi tata ipak video svoju suprugu i sina. Ova fotografija izazvala je veliku pažnju i mnogo komentara, pa je i mladi otac odlučio da se oglasi.

Foto: Instagram/moj_beo_grad

- Svim ženama u trudnoći je neverovatno teško, pogotovo u toku porođaja koji traje satima, i to što one prežive ni jedan muškarac ne bi mogao da izdrži i zato kapa dole za sve žene i majke. To je razlog i zašto im je potrebna sva pažnja ovog sveta i prisustvo partnera. Zato sam ja želeo da budem prisutan makar pet minuta i da supruzi dam podršku. Osmeh koji sam ja imao želim svakom čoveku da doživi - napisao je nestrpljivi otac na jednoj društvenoj mreži.

Dodao je i da mu je žao ako je nekoga zbog svog poteza doveo u neprijatnu situaciju i da mu to nije bila namera. Kako je rekao nije želeo da prekrši pravilo ulaska u porodilište pa je ovo bio njegov način da vidi suprugu i sina.