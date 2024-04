U PARK IH VODE BEZ KORPE I POVOCA: Pojedini vlasnici opasnih pasa ne poštuju odluku o šetnji ljubimaca

U GRADSKU kasu bi se slilo par stotina hiljada dinara, kada bi "beli" počeli da patroliraju gradskim parkovima. Iako je proteklih godina izgrađeno 13 parkova za kuce, prostori namenjeni kućnim ljubimcima u većini slučajeva su poluprazni, a zelene površine pune dobermana, labradora, doga i drugih velikih i opasnih rasa, koje trčkaraju bez povoca i korpi iako su, Odlukom o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji grada Beograda, vlasnici obavezni da ih samo tako izvode u šetnju. Kazne se kreću od 5.000 do 50.000 dinara, a nema podatka da je iko od njih platio.

Foto: Z.Jovanović

Na sreću do sada nije bilo napada pasa na decu i prolaznike u parkovima, ali s obzirom na to da mnogi vlasnici ne poštuju gradske propise to se može i dogoditi. U to se uverio i reporter "Novosti" u četvrtak u poslepodnevnim časovima u Tašmajdanskom parku. Doberman je počeo da skače i laje na osmogodišnjeg dečaka koji se sagao da uzme granu. Uplašeno dete je zaplakalo, a majka je zamolila vlasnicu da veže psa. Ona ja počela da se raspravlja kako se prvi put dešava da skače na dete, kako ga nije ujeo, samo je lajao, kako verovatno emituju lošu energiju koja ne prija psu.

PRAVILA Zabranjeno je puštati pse sa povoca da se slobodno kreću u delu parka i na druge javne zelene površine, gde se nalazi uređeno dečje igralište, kao i u delu pod cvetnim zasadom. Ali, predviđena je i mogućnost šetanja pasa na povocu na velikom broju zelenih površina u dozvoljenom vremenskom periodu - navodi se u gradskoj odluci.

- Vlasnici pasa moraju poštovati pravila ponašanja kada ih izvode napolje - kaže Budimir Grubić, direktor JKP "Veterina Beograd". - U skladu sa normalnim odnosom sa drugim ljudima, treba znati da ima i onih koji se plaše. Za velike i opasne pse obavezno je da, kada su na javnim površinama, imaju korpu i budu na povocu i kreću se koliko im vlasnik dozvoli. Može biti beskrajno dobar pas, ali se mora imati poštovanje prema drugim ljudima. U 99 odsto slučajeva se ništa neće desiti, ali kod velikih pasa uvek mora postojati mera opreza.

Grubić ističe da je vlasnica dobermana koji je skočio na dečaka, trebalo da priđe detetu, da mu da pomazi psa i pokaže da nije opasan, a ne da nastupi tako. On ističe da su trenutno u modi mali psi, tako da narednih nekoliko godina neće biti velikih i opasnih pasa u većem broju.

U gradskoj odluci se navodi i da se psi ili mačke mogu izvoditi na javnu površinu ukoliko su vakcinisani protiv besnila i obeleženi. Takođe, definisano je i da je vlasnik odgovoran za ponašanje, kao i da opasnog psa na javnu površinu mogu izvoditi samo punoletna lica. Lice koje ga izvodi dužno je da sa sobom nosi potvrdu za psa, izdatu u skladu sa posebnim propisom.