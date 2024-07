POREZ IPAK VIŠI U SKUPLJOJ ZONI: Beograđane zbunjuju rešenja o nametu na imovinu, tranše uvećane

NA adrese Beograđana stižu rešenja o porezu na imovinu. I dok će neki stanovnici prestonice plaćati isto kao i prethodne godine, pojedini su dobili uvećan iznos. Zašto je tako kad za ovu godinu nije doneta odluka o ceni kvadrata, zbunjuje građane. Kako je objasnila sekretarka za javne prihode Violeta Nićiforović, u prethodne dve godine poreska osnovica se povećala, a iznos poreza za uplatu bio je manji.

U oktobru 2022, Skupština grada Beograda usvojila je odluku koja se odnosi na cenu kvadrata tokom proteklih 12 meseci i izmenu Odluke o visini stope poreza na imovinu, prema kojoj 2023. godine žitelji glavnog grada mogu da plate maksimum pet odsto veći porez nego za godinu pre.

Toga sad nema, jer odluka za ovu godinu nije doneta, osnovica za porez ostala je nepromenjena, pa građani plaćaju pun iznos. To je poreznicima na lokalu dalo odrešene ruke da razrežu pun iznos poreza, pa je tako nekima on znatno uvećan. To su uglavnom ljudi koji žive u zonama grada u kojima su nekretnine skuplje.

Doplata bez kamate U SLUČAJU da se iznosi koje su građani platili u prva dva kvartala ove godine po starom rešenju razlikuju od iznosa koji stoje na novom rešenju za ovu godinu, građani će biti u mogućnosti da doplate razliku bez kamate, navela je sekretarka. Razlika se doplaćuje u roku od 15 dana od prijema rešenja.

- Tokom 2022. godine propisano je da porez ne može biti veći od poreza za 2021, a osnovica je povećana - istakla je Nićiforovićeva na RTS. - Za 2023. je povećanje poreza moglo da ide do pet odsto, iako je osnovica povećana. Te 2022. i 2023. građani su plaćali manje nego što im je bio obračunat porez po poreskoj osnovici. To svako može videti u svom poreskom rešenju.

Nekim građanima je rešenje, kao i mnogo puta do sada, doneo poštar, a neki su rešenje dobili u e-sanduče.

- Prema zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, svi građani koji imaju otvoreno e-sanduče, dobijaju rešenja u elektronskom obliku, a zakonom je propisano da ne može da se bira da li neko želi tako. Bez saglasnosti poreskog obveznika se poreska rešenja uručuju u e-sanduče - rekla je Nićiforovićeva.