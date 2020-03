Novosti online | 22. mart 2020. 09:30 |

Virus korona pravi problem u svim sferama života, pa i u sportu koji je trenutno najmanje bitan. Sve je zamrznuto, pa i teniska takmičenja, kao ATP liste, a prema mišljenju stručnjaka najveći gubitnik je Novak Đoković.Srbin se nalazio u nezadrživom naletu i pitanje je da li bi mogao neko da mu se suprostavi na američkoj turneji, koja je komplet otkazana zbog virusa korona.Italijanski novinar Ubaldo Skanagata i američki novinar Stiv Flink osvrnuli su se na dešavanja u poslednjih nekoliko nedelja. Jedna od tema je bila odlaganje Rolan Garosa za 20. septembar pravo niotkuda, što je mnoge šokirali i iznevriralo."Rolan Garos je sve hteo da iznenadi, ali ne vidim kako će dobiti podršku igrača", kaže Flink."Neko mi je rekao da je Nadal bio sebičan jer je podržao odluku Gidiselija (predsednik Saveza Francuske) i Foržea (direktor RG), ali istovremeno može da se kaže da je Federer napravio takmičenje (Lejver kup, počinje 25. septembra) koje se igra usred ATP sezone i uzima igrače sa tih turnira. Svako ima svoje interese", tvrdi Skanagata.Iskusni Italijan, sa kojim se Novak već "suočavao" na Turu, kaže da ne bi računao nedelje provedene na prvom mestu dok je renking "zamrznut".Amerikanac ističe da je ta odluka "veoma teška"."Možda to nije fer prema Đokoviću. On je na šest nedelja od Samprasa sa 281 nedeljom, Federer ima 310... Đoković nije imao sreće, nema sumnje da bi naredni period turnira odigrao bolje nego što je to uradio prošle sezone i sigurno bi povećao prednost (nad Nadalom na ATP rang listi)", izjavio je Flink.Takođe se pominjalo pitanje odigravanja Vimbldona, trenutno "najugroženijeg" Grend slema. Skanagata i Flink ističu da bi taj turnir mogao da "upadne" u termin Olimpijskih igara ukoliko se one, kako se očekuje, otkažu.