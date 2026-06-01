"DELIJE" U ŠOKU, NE MOGU DA VERUJU: Crvena zvezda saopštila - ovo!

Najnovije vesti iz KK Crvena zvezda neće se svideti njenim navijačima.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

A i kako da se svide, kada najbolji igrač i košarkaš kog su "delije" zavolele - odlazi?

Tačnije, otišao je.

Ovako su o tome javnost obavestili crveno-beli:

"Naš dosadašnji prvotimac Kodi Miler Mekintajer neće naredne sezone nositi dres KK Crvena zvezda.

U crveno-belom dresu je proveo dve sezone i odigrao je 132 utakmice.

KK Crvena zvezda želi puno zdravlja, sreće i sportskih uspeha Kodiju u nastavku njegove karijere.

Hvala ti, Kodi", poručili su s Malog Kalemegdana.

— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) June 1, 2026

