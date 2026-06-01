"DELIJE" U ŠOKU, NE MOGU DA VERUJU: Crvena zvezda saopštila - ovo!

01. 06. 2026. u 17:09

Najnovije vesti iz KK Crvena zvezda neće se svideti njenim navijačima.

ДЕЛИЈЕ У ШОКУ, НЕ МОГУ ДА ВЕРУЈУ: Црвена звезда саопштила - ово!

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

A i kako da se svide, kada najbolji igrač i košarkaš kog su "delije" zavolele - odlazi?

Tačnije, otišao je.

Ovako su o tome javnost obavestili crveno-beli:

"Naš dosadašnji prvotimac Kodi Miler Mekintajer neće naredne sezone nositi dres KK Crvena zvezda.

U crveno-belom dresu je proveo dve sezone i odigrao je 132 utakmice.

KK Crvena zvezda želi puno zdravlja, sreće i sportskih uspeha Kodiju u nastavku njegove karijere.

Hvala ti, Kodi", poručili su s Malog Kalemegdana.

Bonus video: Kad je u halu ušao vojni orkestar, i "delije" i "grobari" zagrmeli kao jedan!

 

PIVO, RADOST, PA SUZE: Nikola Jokić stigao u Srbiju, a tamo... (VIDEO)

Nikola Jokić je NBA sezonu završio kako nije želeo, eliminacijom koju je Denver nagets doživeo već na startu plej-ofa, a onda je čuo vest koja je za mnoge neočekivana: MVP lige je, drugi put zaredom, Šai Gildžis Aleksander iz Oklahome. A dok je MVP ispadao iz plej-ofa, za šta se pobrinuo San Antonio koji će u finalu igrati protiv Njujorka, Jokić je najpre uživao u Budimpešti u finalu Lige šampiona, a danas - u svom Somboru.

31. 05. 2026. u 18:53

