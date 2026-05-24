NOVI RASPAD MEĐU BLOKADERIMA: Zboraši napali plenumaše (FOTO)

KAO i svaka neprirodna koalicija žestoko suprotstavljenih skupina nastala na zajedničkom interesu destruktivne prirode, tako i blokaderi pucaju svaki dan kao tanak led.

Najnovije pucanje desilo se na relaciji Zborova i "studenata".

Na poziv naloga FTN SE BUDI koji navodno pripada studentima FTN Univerziteta u Novom Sadu a do skoro je vođen iz hrvatske da se objave imena poznatih ličnosti koje nisu htele da pošalju snimak "Studenti pobeđuju" i time vrši pritisak na njih odgovorio je nalog Zbog Bulevar Olsobođenja, takođe na društvenoj mreži "Iks".

"Bolje objavite imena pripadnika službe koji su vam danas usrali skup. Jaooo da, vi ste radite za istu firmu...", napisao je taj nalog.

U nastavku rasprave pominjale su se majke i ostala familija kao i to ko je dobio pare od tajkuna, a ko nije pa je zbog toga ljut.

To sve govori o njima, njihovoj "kulturi" i ciljevima.