Šta Milićev advokat radi u restoranu "Potpis" sa glavnim blokaderom Nenadićem iz TOK-a?

DA je obojena revolucija ispumpana kao probušeni balon jasno je svima već neko vreme.

Tajkunsko-terorističke lažovizije sada na sve načine pokušavaju da ožive ono što je odavno poraženo. Nakon intrigantnog ubistva Aleksandra Nešovića Baje na Senjaku oni su na sve moguće načine pokušali da imputiraju da je bivši načelnik beogradske policije Veselin Vesko Milić čovek od poverenja predsednika Aleksandra Vučića, a ne blokader terorista.

Istina im možda ne odgovara, jer je jasno da je nakon briljantne policijske karijere Milić odlučio da kroz poslove sa kriminalcima proširi svoj uticaj, moć i finansijska sredstva, međutim, dokazi su neoborivi.

Prvo je Nacistička N1 (NN1) naveliko 15. marta prošle godine pisala kako je upravo Milić okrenuo leđa svojoj državi i policijskoj zakletvi i stao na stranu obojene revolucije. Za razliku od njega, NN1 je napado komandanta Radoslava Repca, koji je, prema njima, ostao dosledan datoj reči da će braniti svoju zemlju kad joj bude teško.

Onaj koga NN1 napada i kome imputira da nije izdao svoju zemlju, sasvim sigurno je patriota i rodoljub. S druge strane, nimalo slučajno, u tim pokušajima da se pronađu pukotine u sistemu, nije izabran upravo Milić da bude lice koje je izdalo državu.

Nakon ubistva na Senjaku i njegove uloge u prikrivanju zločina postalo je jasno zašto je NN1 hvalio Milića i da je on zaista bio taj koji je bio spreman da izda svoje ljude i institucije radi još malo moći i vlasti.

Ako to nije bilo tako, šta njegov advokat radi u restoranu "Potpis" u razgovoru sa glavnim blokaderom iz Tužilaštva za organizovani kriminal Mladenom Nenadićem? Nenadić je, poput Milića, izdao zakletvu i prodao dušu đavolu za 30 srebrnjaka. On je vođa blokaderske sekte među tužiocima, najverniji saradnik Zagorke Dolovac, za kojeg čak i tajkunsko-terorističke lažovizije kažu da se "odmetnuo od države".

Pitanje koje interesuje celokupnu javnost je šta to priprema odmetnuto tužilaštvo u saradnji sa odbranom uhapšenog Milića? Kakvi se to dogovori prave u senci i kakav se to udar priprema na državu?

