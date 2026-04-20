"Neko je uzeo lovu" Ovako je Lazanski govorio o prodaji bivšeg predsednika za 10 miliona dolara
U TV duelu na RTS 2017. godine Miroslav Lazanski je u lice rekao Čedomiru Jovanoviću da su "on i njegova vlast prodali bivšeg predsednika Slobodana Miloševića za 10 miliona dolara".
- A kako ti to znaš? - rekao je Jovanović, ne persirajući sagovorniku.
- Zar nismo na vi? - pitao je Lazanski i podsetio na dokument koji su potpisali Zoran Đinđić, Vojislav Koštunica i Milan Milututinović kojim su garantovali Miloševiću da neće biti izručen Hagu.
Lazanski je rekao da je neko uzeo taj novac.
- Amerikanci su to rekli. Neko je uzeo lovu, a ako nije uzeo, onda je lud! - rekao je Lazanski.
Preporučujemo
ŠEŠELj: Autonomija univerziteta nije isto što i samoupravljanje na univerzitetu
04. 04. 2026. u 15:30
Sada je definitivno puklo savezništvo SAD i Ukrajine: Zelenski uradio nešto nezamislivo
UKRAJINSKO rukovodstvo, nakon više od godinu dana napora da održi stabilne odnose sa administracijom predsednika SAD Donalda Trampa, javno je priznalo krah dosadašnjeg partnerstva.
20. 04. 2026. u 20:41
Mađar bi da hapsi Putina i Netanjahua: "Zakon je jasan, to je obaveza"
BUDUĆI mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da će se njegova zemlja ponovo pridružiti Međunarodnom krivičnom sudu i biti spremna da sprovodi naloge za hapšenje, uključujući i onaj koji se odnosi na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
20. 04. 2026. u 20:04
Koliku penziju ima Angela Merkel? Brojka će vas iznenaditi! A to nije kraj - jedna stvar donela joj bogatstvo
ANGELA Merkel u penziji živi bolje nego ikad!
20. 04. 2026. u 12:46
Komentari (0)