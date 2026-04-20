"Neko je uzeo lovu" Ovako je Lazanski govorio o prodaji bivšeg predsednika za 10 miliona dolara

U TV duelu na RTS 2017. godine Miroslav Lazanski je u lice rekao Čedomiru Jovanoviću da su "on i njegova vlast prodali bivšeg predsednika Slobodana Miloševića za 10 miliona dolara".

Foto: Novosti arhiva

- A kako ti to znaš? - rekao je Jovanović, ne persirajući sagovorniku.

- Zar nismo na vi? - pitao je Lazanski i podsetio na dokument koji su potpisali Zoran Đinđić, Vojislav Koštunica i Milan Milututinović kojim su garantovali Miloševiću da neće biti izručen Hagu.

Lazanski je rekao da je neko uzeo taj novac.

- Amerikanci su to rekli. Neko je uzeo lovu, a ako nije uzeo, onda je lud! - rekao je Lazanski.