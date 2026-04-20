Znao je šta se dešava: General Ratko Mladić u skrivanju imao pomoć vernog prijatelja
GENERAL Ratko Mladić imao je vernog psa čuvara Bobija, dok se skrivao od zločinačkog Haškog tribunala.
- Bobi je bio čudo. On je prepoznavao da li se meštanin pojavljuje u ulici ili neki stranac. Kad je neko od lokalnih prolazio putem, on nije reagovao, ali čim se stranac pojavi, on odmah reaguje. A, ulazak u tu ulicu, sa jedne strane je blizu, ali sa druge strane je više stotina metara i on je odmah signalizirao. Kao da je znao šta se dešava. Sa njim je Ratko izlazio u noćne šetnje u Lazarevu i on je obično išao iza ili ispred njega, nikad nije išao pored njega, nego kao neki pratilac se ponašao. Tačno je razumeo šta se dešava - objasnio je sin generala Ratka Mladića Darko u jednom od intervjua.
Darko Mladić, sin Ratka Mladića, izjavio je u četvrtak da se stanje njegovog oca pogoršava iz dana u dan dodavši da je tim lekara spreman i da je upućen zahtev Hagu da se što pre odredi termin kada bi mogli da ga pregledaju.
General Mladić je 10. aprila doživeo lakši moždani udar, ali mu se stanje pogoršalo.
Preporučujemo
Linta: Hitno omogućiti lečenje generala Mladića u Srbiji
17. 04. 2026. u 16:42
Nije dobro: Sin Ratka Mladića otkrio nove informacije o generalu
16. 04. 2026. u 12:49
Sada je definitivno puklo savezništvo SAD i Ukrajine: Zelenski uradio nešto nezamislivo
UKRAJINSKO rukovodstvo, nakon više od godinu dana napora da održi stabilne odnose sa administracijom predsednika SAD Donalda Trampa, javno je priznalo krah dosadašnjeg partnerstva.
20. 04. 2026. u 20:41
Mađar bi da hapsi Putina i Netanjahua: "Zakon je jasan, to je obaveza"
BUDUĆI mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da će se njegova zemlja ponovo pridružiti Međunarodnom krivičnom sudu i biti spremna da sprovodi naloge za hapšenje, uključujući i onaj koji se odnosi na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
20. 04. 2026. u 20:04
Koliku penziju ima Angela Merkel? Brojka će vas iznenaditi! A to nije kraj - jedna stvar donela joj bogatstvo
ANGELA Merkel u penziji živi bolje nego ikad!
20. 04. 2026. u 12:46
