Znao je šta se dešava: General Ratko Mladić u skrivanju imao pomoć vernog prijatelja

GENERAL Ratko Mladić imao je vernog psa čuvara Bobija, dok se skrivao od zločinačkog Haškog tribunala.

- Bobi je bio čudo. On je prepoznavao da li se meštanin pojavljuje u ulici ili neki stranac. Kad je neko od lokalnih prolazio putem, on nije reagovao, ali čim se stranac pojavi, on odmah reaguje. A, ulazak u tu ulicu, sa jedne strane je blizu, ali sa druge strane je više stotina metara i on je odmah signalizirao. Kao da je znao šta se dešava. Sa njim je Ratko izlazio u noćne šetnje u Lazarevu i on je obično išao iza ili ispred njega, nikad nije išao pored njega, nego kao neki pratilac se ponašao. Tačno je razumeo šta se dešava - objasnio je sin generala Ratka Mladića Darko u jednom od intervjua.

Darko Mladić, sin Ratka Mladića, izjavio je u četvrtak da se stanje njegovog oca pogoršava iz dana u dan dodavši da je tim lekara spreman i da je upućen zahtev Hagu da se što pre odredi termin kada bi mogli da ga pregledaju.

General Mladić je 10. aprila doživeo lakši moždani udar, ali mu se stanje pogoršalo.