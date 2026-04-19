Politika

Vučić razgovarao sa Radevim: Čestitao sam mu izborni uspeh i pobedu u Bugarskoj

Predrag Stojković

19. 04. 2026. u 20:13

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa Rumenom Radevim.

Foto: Printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

Onje na svom Instagram nalogu napisao:

"Čestitao sam Rumenu Radevu izborni uspeh i pobedu u Bugarskoj.

Uveren sam da će ovi rezultati biti prilika za jačanje stabilnosti i napretka, kao i za unapređenje saradnje između Srbije i Bugarske u duhu dobrosusedskih odnosa i zajedničkih interesa.
Srbija ostaje posvećena izgradnji partnerskih odnosa i regionalne stabilnosti."


 

