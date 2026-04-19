Vučić razgovarao sa Alijevim: O energetici i stabilnosti - Srbija jača odnose sa Azerbejdžanom

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se važnom porukom nakon telefonskog razgovora sa predsednikom Azerbejdžana, Ilhamom Alijevim.

Foto: Instagram printskrin/buducnostsrbijeav

- Srdačan i prijateljski razgovor sa @presidentaz o geopolitičkim prilikama i daljem jačanju ukupne bilateralne saradnje, sa posebnim akcentom na energetiku, investicije i nove zajedničke projekte od strateškog značaja za obe zemlje.

Razmenili smo mišljenja i o aktuelnoj situaciji na Bliskom istoku i ponovili da je neophodno vratiti mir i stabilnost, kao ključne preduslove za sigurnost i razvoj regiona. Posebno smo razgovarali o unapređenju ekonomske saradnje i daljem razvoju zajedničkih projekata, uz jasan interes da se postojeći potencijali dodatno iskoriste u korist građana obe zemlje.

Želeo sam još jednom, lično, da zahvalim predsedniku Alijevu na kontinuiranoj i konkretnoj podršci koju pruža Srbiji, što potvrđuje čvrsto partnerstvo i međusobno poverenje naših država.

Iskoristio sam ovu priliku da potvrdim svoje učešće na predstojećem World Urban Forum u Bakuu i pozdravim uspostavljanje direktne avio-linije @airserbia na relaciji Beograd–Baku, sa prvim letom planiranim za 3. maj, što predstavlja važan korak u dodatnom povezivanju naših naroda i privreda.

Ponovio sam opredeljenje Srbije da nastavi da razvija odnose sa Azerbejdžanom u duhu iskrenog prijateljstva, poštovanja i zajedničkog interesa za stabilnost i ekonomski napredak - napisao je Vučić.

BONUS VIDEO: