Vučić razgovarao sa Alijevim: O energetici i stabilnosti - Srbija jača odnose sa Azerbejdžanom
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se važnom porukom nakon telefonskog razgovora sa predsednikom Azerbejdžana, Ilhamom Alijevim.
- Srdačan i prijateljski razgovor sa @presidentaz o geopolitičkim prilikama i daljem jačanju ukupne bilateralne saradnje, sa posebnim akcentom na energetiku, investicije i nove zajedničke projekte od strateškog značaja za obe zemlje.
Razmenili smo mišljenja i o aktuelnoj situaciji na Bliskom istoku i ponovili da je neophodno vratiti mir i stabilnost, kao ključne preduslove za sigurnost i razvoj regiona. Posebno smo razgovarali o unapređenju ekonomske saradnje i daljem razvoju zajedničkih projekata, uz jasan interes da se postojeći potencijali dodatno iskoriste u korist građana obe zemlje.
Želeo sam još jednom, lično, da zahvalim predsedniku Alijevu na kontinuiranoj i konkretnoj podršci koju pruža Srbiji, što potvrđuje čvrsto partnerstvo i međusobno poverenje naših država.
Iskoristio sam ovu priliku da potvrdim svoje učešće na predstojećem World Urban Forum u Bakuu i pozdravim uspostavljanje direktne avio-linije @airserbia na relaciji Beograd–Baku, sa prvim letom planiranim za 3. maj, što predstavlja važan korak u dodatnom povezivanju naših naroda i privreda.
Ponovio sam opredeljenje Srbije da nastavi da razvija odnose sa Azerbejdžanom u duhu iskrenog prijateljstva, poštovanja i zajedničkog interesa za stabilnost i ekonomski napredak - napisao je Vučić.
