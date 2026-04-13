ORBAN I JA USPELI SMO DA IZGRADIMO NAJBLIŽE ODNOSE IZMEĐU SRBA I MAĐARA Vučić: To nije lako srušiti

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostujući u Dnevniku RTS govorio je o upravo završenim izborima u Mađarskoj.

Govoreći o izborima u Mađarskoj, Vučić kaže da su Srbi i Mađari imali teške i slojevite odnose.

- Ponosan sam na to što Viktor Orban, delimično ja i još neki ljudi, uspeli smo da izgradimo najbolje odnose između mađarskog i srpskog naroda. Pre tačno 20 godina imali smo između 850-900 incidenata na nacionalnoj osnovi u Vojvodini između Srba i Mađara, poslednje 3 godine ne više od 30, čak 30 puta manje! To je rezultat odgovorne politike i zato sam zahvalan Viktoru Orbanu i mađarskom narodu. Došli smo do iskrenog razumevanja između nas i to nije lako srušiti i zato ću sa poštovanjem govoriti o gospodinu Mađaru i svemu što on predstavlja - rekao je Vučić.