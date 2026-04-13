Politika

ORBAN I JA USPELI SMO DA IZGRADIMO NAJBLIŽE ODNOSE IZMEĐU SRBA I MAĐARA Vučić: To nije lako srušiti

В. Н.

13. 04. 2026. u 19:45

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostujući u Dnevniku RTS govorio je o upravo završenim izborima u Mađarskoj.

Foto: Instagram

Govoreći o izborima u Mađarskoj, Vučić kaže da su Srbi i Mađari imali teške i slojevite odnose.

- Ponosan sam na to što Viktor Orban, delimično ja i još neki ljudi, uspeli smo da izgradimo najbolje odnose između mađarskog i srpskog naroda. Pre tačno 20 godina imali smo između 850-900 incidenata na nacionalnoj osnovi u Vojvodini između Srba i Mađara, poslednje 3 godine ne više od 30, čak 30 puta manje! To je rezultat odgovorne politike i zato sam zahvalan Viktoru Orbanu i mađarskom narodu. Došli smo do iskrenog razumevanja između nas i to nije lako srušiti i zato ću sa poštovanjem govoriti o gospodinu Mađaru i svemu što on predstavlja - rekao je Vučić.

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

