"UBEĐEN SAM DA JE DEVOJKA NA FILOZOFSKOM UBIJENA" Šešelj o divljanju blokadera ispred Rektorata: Dimna zavesa da se spreči dalji tok istrage

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj komentarisao je divljanje blokadera terorista ispred zgrade Rektorata.

Foto: V. Danilov

- Ovo je sve u organizaciji tog izdajničkog kruga ljudi, stranih plaćenika koji rukovode ovim buntom već godinu i po dana. Dakle, oni su iznervirani potpunim porazom na izborima u 10 opština, a onda su se danas dosetili da protestuju kao da policija ne sme da uđe u Rektorat - rekao je Šešelj.

Desila se pogibija na Filozofskom fakultetu koja sve vise liči na ubistvo, ističe predsednik SRS.

- Ubeđen sam da je devojka na Filozofskom ubijena jer nije mogla sama da skoči kroz onaj prozor, a ovo služi kao dimna zavesa da se spreči dalji tok istrage i da se sve sagleda u kompletu - rekao je Šešelj.

Ne čude ga današnji napadi na policiju, skandiranje "UČK" i pozivanje blokadera na ubijanje policajaca.

- Ništa me ne iznenađuje jer ovo je zabludela omladina. Među ovim mladim ljudima nema niko sa koeficijentom inteligencije iznad proseka, a manipulisani su od strane direktnih stranih špijuna. Oni misle da rade dobro, neki se i zabavljaju, a upregnuti su u izdajnička kola i rade protiv sopstvene države - kazao je Šešelj.