Politika

ŠOLAKOV DANAS TUGUJE ZBOG TOMPSONA: Kako su se usudili da na rukometnom prvenstvu zabrane njegovu pesmu?! (FOTO)

В.Н.

20. 01. 2026. u 07:48

DNEVNI list "Danas" tuguje zato što su u Švedskoj na rukometnom prvenstvu zabranili Tompsonovu pesmu.

ШОЛАКОВ ДАНАС ТУГУЈЕ ЗБОГ ТОМПСОНА: Како су се усудили да на рукометном првенству забране његову песму?! (ФОТО)

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

BONUS VIDEO - Ovako to radi blokaderska N1 kada se dogodi tragedija u nekoj drugoj zemlji

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VUČIĆ SE OGLASIO IZ DAVOSA (VIDEO)
Politika

19 18

VUČIĆ SE OGLASIO IZ DAVOSA (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, obratio se javnosti iz Švajcarske, gde učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu, poručivši da sa optimizmom i verom u snagu Srbije ulazi u važne razgovore koji predstoje.

19. 01. 2026. u 23:27

Politika
Tenis
Fudbal
Crveno-beli karavan nastavio misiju - Meridian fondacija i Crvena zvezda ponovo obradovali mališane (VIDEO)

Crveno-beli karavan nastavio misiju - Meridian fondacija i Crvena zvezda ponovo obradovali mališane (VIDEO)