BOLEST BLOKADERA DOSTIGLA NOVI NIVO: "Žao mi je što moj tetak nije pregazio vučića na pešačkom kad je bio u prilici"

BOLEST blokadera i njihovo pozivanje na ubistvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića dostigla je novi nivo.

Na šabačkoj blokaderskoj grupi jedan od učesnika tako je poručio:

- Žao mi je što moj tetak nije pregazio Vučića na pešačkom prelazu kad je bio u prilici!

Jedan od komentara ispod te poruke bio je:

"Tečo što ne dade gas ne bi dugo ležao u zatvoru tad su vladali naši žuti!"

Ovo je još jedan od dokaza da je nasilje blokadera njihova jedina politika, a da njihova bolest nema nikakve granice!