BOLEST BLOKADERA DOSTIGLA NOVI NIVO: "Žao mi je što moj tetak nije pregazio vučića na pešačkom kad je bio u prilici"
BOLEST blokadera i njihovo pozivanje na ubistvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića dostigla je novi nivo.
Na šabačkoj blokaderskoj grupi jedan od učesnika tako je poručio:
- Žao mi je što moj tetak nije pregazio Vučića na pešačkom prelazu kad je bio u prilici!
Jedan od komentara ispod te poruke bio je:
"Tečo što ne dade gas ne bi dugo ležao u zatvoru tad su vladali naši žuti!"
Ovo je još jedan od dokaza da je nasilje blokadera njihova jedina politika, a da njihova bolest nema nikakve granice!
Preporučujemo
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)