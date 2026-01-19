Politika

BOLEST BLOKADERA DOSTIGLA NOVI NIVO: "Žao mi je što moj tetak nije pregazio vučića na pešačkom kad je bio u prilici"

В.Н.

19. 01. 2026. u 15:36

BOLEST blokadera i njihovo pozivanje na ubistvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića dostigla je novi nivo.

БОЛЕСТ БЛОКАДЕРА ДОСТИГЛА НОВИ НИВО: Жао ми је што мој тетак није прегазио вучића на пешачком кад је био у прилици

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Na šabačkoj blokaderskoj grupi jedan od učesnika tako je poručio:

 - Žao mi je što moj tetak nije pregazio Vučića na pešačkom prelazu kad je bio u prilici!

Jedan od komentara ispod te poruke bio je: 

"Tečo što ne dade gas ne bi dugo ležao u zatvoru tad su vladali naši žuti!"

Foto: Printscreen

Ovo je još jedan od dokaza da je nasilje blokadera njihova jedina politika, a da njihova bolest nema nikakve granice!

