GRANICA NE POSTOJI: Šolakovim medijima Vučić sada kriv i za ubistvo Olivera Ivanovića! (FOTO)

JEZIVO je, u najmanju ruku, do kojih granica su blokaderski mediji Dragana Đilasa spremni da odu u pokušaju da demonizuju i dehumanizuju predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

U najnovije tekstu objavljenom u blokaderskom glasilu Danas, Vučić se tako optužuje za ubistvo Olivera Ivanovića.

Foto: Printskrin

– Nije isključeno ni da je Vučić i u slučaju ubistva Olivera Ivanovića trgovao sa Zapadom kaka bi sebe spasao, o čemu govore izvoz oružja u Ukrajinu, Rio Tinto i sve što se događalo posle oružanog incidenta u Banjskoj. Mislim da bi on trebalo da bude prvoosumnjičeni nalogodavac ne samo za ubistvo Olivera Ivanovića nego i advokata Vladimira Cvijana desetak dana pre Ivanovićeve likvidacije. Izgleda kao da je ‘ista ruka’ ubila obojicu – navodi sramno za Danas Dejan Mirović.

Foto: Printskrin

Lista elemenata demonizacije predsednika Srbije samo se proširuje u blokaderskim medijima Dragana Šolaka iz dana i u dan. Sada je Vučić pored notorne laži o ubistvu advokata Vladimira Cvijana, koju su već gurali pomenuti mediji, kriv i za ubistvo Olivera Ivanovića...

A setimo se samo gnusnih optužbi o takozvanom "Sarajevo safariju" i ubijanju dece u rukama majki koje prosipaju Šolakovi mediji.

Pitanje se samo nameće - da li granica bar negde postoji?