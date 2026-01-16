GRANICA NE POSTOJI: Šolakovim medijima Vučić sada kriv i za ubistvo Olivera Ivanovića! (FOTO)
JEZIVO je, u najmanju ruku, do kojih granica su blokaderski mediji Dragana Đilasa spremni da odu u pokušaju da demonizuju i dehumanizuju predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
U najnovije tekstu objavljenom u blokaderskom glasilu Danas, Vučić se tako optužuje za ubistvo Olivera Ivanovića.
– Nije isključeno ni da je Vučić i u slučaju ubistva Olivera Ivanovića trgovao sa Zapadom kaka bi sebe spasao, o čemu govore izvoz oružja u Ukrajinu, Rio Tinto i sve što se događalo posle oružanog incidenta u Banjskoj. Mislim da bi on trebalo da bude prvoosumnjičeni nalogodavac ne samo za ubistvo Olivera Ivanovića nego i advokata Vladimira Cvijana desetak dana pre Ivanovićeve likvidacije. Izgleda kao da je ‘ista ruka’ ubila obojicu – navodi sramno za Danas Dejan Mirović.
Lista elemenata demonizacije predsednika Srbije samo se proširuje u blokaderskim medijima Dragana Šolaka iz dana i u dan. Sada je Vučić pored notorne laži o ubistvu advokata Vladimira Cvijana, koju su već gurali pomenuti mediji, kriv i za ubistvo Olivera Ivanovića...
A setimo se samo gnusnih optužbi o takozvanom "Sarajevo safariju" i ubijanju dece u rukama majki koje prosipaju Šolakovi mediji.
Pitanje se samo nameće - da li granica bar negde postoji?
Preporučujemo
"DRŽAVA I VUČIĆ BRINU O SVOM NARODU" Majka čiji sin pati od retke bolesti za "Novosti"
16. 01. 2026. u 07:00
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
GDE JE DANAS ČEDINA BIVŠA ŽENA? Jelena uživa u Americi - sa novim dečkom
JELENA i Čeda su se razveli nakon 25 godina braka u kom su dobili četvoro dece.
16. 01. 2026. u 09:52
Komentari (0)