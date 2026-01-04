U SE I U SVOJE KLJUSE Vučić nakon sednice Saveta bezbednosti: Ruši se stari poredak u svetu, nikakva pravila i principi ne postoje

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti nakon što je predsedavao sednicom Saveta za nacionalnu bezbednost koja je počela u 10 časova.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Vučić je na početku čestitao penzionerima na povećanju penzija od 12,2 posto.

- Na današnjoj sednici imali smo tri teme. Jedna je regionalna vojna i politička bezbednost, sa osvrtom na situaciji u Evropi i svetu. Drugo je energetska bezbednost i sigurnost i treće je američka akcija na teritoriji Venecuele - rekao je Vučić.

Kaže da su doneli odgovoarajuće zaključke i da će neke reći, a neke ne.

- Svesni smo kompleksnosti i složenosti pozicije istočne Evrope. Komplikovanost naše pozicije biće sve izraženija, imajući u vidu činjenicu da se ruši stari poredak u svetu. Niakkva pravila ne važe, međ. javno pravo ne postoji, poredak UN postoji samo na papiru. Nama kao maloj zemlji ostaje da se za to zalažemo, ali moram osebi da priznamo i posle akcije u Venecueli, da međ. javni poredak i povelj UN ne funkcionišu - kaže Vučić.

Ističe da u svetu dominira pravo sile, pravo jačeg.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

- Dovoljno je da pogledate kako pojedini predstavnici evropskih institucija reaguju na Venecuelu. Ne smeju da kažu do kraja, jer ne znaju šta će biti sa Grenlandom. Vidite da principa nema. Nas posebno zabrinjava dalje naoružanje Prištine, suprotno Rezoluciji 1244. De fakto je suspendovana od jakih sila i pojedinih regionalnih igrača kao Turska. Ubrzano naoružavaju Prištinu, a posebnu pretnju bbezbednosti i terit. integritetu i suvereneitetu predstavlja savez Priština-Tirana-Zagreb i izradu zajedničku kompleksnih borbenih sistema - kaže Vučić.

- Ko je jači taj i tlači. To je jedini princip savremene politike koji postoji, durgi principi ne postoje.

- Pratimo to sa pažnjom i ne samo da pratimo, već se pripremamo za odbranu od onih koji otvoreno upućuju pretnje našoj zemlji i verujemo da će naša snaga biti dovoljan odvraćajući faktor.

Kaže da ćemo u sledećih godinu i po dana da udvostručimo svoje vojne kapacitete.

- Nismo više slaba i mala vojska koao što smo bili do 2015. Iako nismo bili slabi, a ljudkse kapacitete ćem ouvećati za 30 posto, a sve drugo uvećaćemo za 100 odsto. Jedan dobar deeo je iz naše zemlje, a jedna deo nabaljvamo u inostranstvu. To je jedin isiguran vid i način zaštite naše zemlje u budućnosti i jedini odvraćajući faktor - kaže predsednik.

Kaže da je jedan od zaključaka sednice da se uzdamo samo u sebe - u se i u svoje kljuse.

- I da krenu neki iz regiona protiv nas, niko nam neće pomoći, osim nas samih. Neće nas Amerika da napada il ivelike sile. Ovi iz regiona nisu pravili kao igračku, radili su po tuđem nalogu, ne bi li tobož odvraćali Srbiju. U ludom svetu kakvom živimo, od defanzivnih se prebacuju na ofanzivne akcije. Bićemo spremni, dobro pripremljeni. Zato takvu hajku vode protiv vojske i protiv mene. Imaćemo najmodernije naoružanje, dvostruko veće kapacitete. Jasno vam je šta to sve nabavljamo u ovom trenutku - ističe Vučić.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Kaže da ćemo sigurno sačuvati mir, i da ćemo predstaviti neke sisteme, koje "niste verovali da imamo".

- Ljudi mogu mirno da spavaju, naša vojska ima snažan odvraćajući faktor. U ovom trenutku ne postoji opasnost od potencijalnog agresora, što ne znači da neče postojati za tri meseca ili godinu dana. naša snaga je nedvosmisleno veća i snažnija od potencijalnih agresora i sigurno je da u takvu avanturu ne bi ulazili - kaže on.

Što se tiče energetske bezbednosti, kaže da dolazi do velikih promena.

- Ne znam da li ste primetili da je Tramp osnovao organizaciju za dominaciju SAD u sferi energetike u svetu. I ona radi pri Beloj kući, i svuda u svetu, gde god je moguće, pa i ovde u Srbiji, daće sve od sebe da isteraju konkurente. Monroova doktrina, iz prve polivovine 19. veka, Amerikanci su hteli da iskoriste opadajuću evropsku moć u Latinskoj Americi. Amerika napušta posle Drugog svetskog rata izolacionsitičku politiku i zauzima poziciju dominacije na celoj evroazijskoj ploči. Danas smo dali nalog da BIA, Ministarstvo spoljnih poslov,a urade svoje analize nove američke strategije za bezbednost. Amerika je dobila podršku od samo 3 latinoameričke zemlje za ovaj potez- Argentina, Ekvador i Panama.

- Posebno je interesantno to što je predsednik Lula sve, samo ne prijatelj Madura. A Brazil je sagledao stvari i saopštio i oštro se izrazio protiv američke intervencije u Venecueli. Evropske reakcije su - drago nam je što nema Madura, ali moraju da se poštuju principi UN. Pozicija Srbije je jasna, postavili sm ose tako i oko Ukrajine, ali naše je da kažemo kad postoji kršenje međ. prava, a postoji i opasnost nametanje unutrašnjeg zakonodavstva nad međ. pravom. Želimo Venecueli da se oporavi i grade svoju zemlju, biće to mnogo teško - kaže Vučić.

- Da bi opravdali zločine protiv Srbije, kompletan Zapad, morali su da uhapse Miloševića da bi opravdali svoje zločine prtotiv Srbije. I Milošević i većina drugih su sudili njihovoj lošoj politici, a kao što su ponovili ovo sa Vnecuelom, tako je MIlošević morao da ode baš na Vidovdan, poniženje je moralo da bude maksimalno. Šta god neko mislio o Miloševiću, tu ljagu i sramotu sa obraza nikad nećemo moći da operemo. JEdna od najbvećih sramota koju smo sebi pričinili i gde sm ose obrukali kao narod i država. Oni su tada tražili nek uformu, izmišljali su neke tribunali. Moguće je bil oda Orić i Gotovina kada dobiju prvostepenu presudu osuđujuću, već da bude preinačena u oslobađajuću presudu, 3:2 uvek. Danas se više niko u svetu ne trudi da bilo šta da upakuje.

- Ne mogu da odolim toj belosvetskoj prevari. Smetao im je Asad, koji je bio "zlikovac i diktator", u čije vreme nije bilo progona hrišćana i alavita. Kako je sklonjen sa vlasti, ubijanja su krenula maksimalno, i to nikome ne smeta. A sada idu one romantične priče kako je onaj novi predsednik Sirije zgodan. A to koliko je ljudi pobio, koga briga. Bitno da su se dogovorili oko nafte. Vidite kako nas liberalni mediji ponižavaju u svetu, "jesi video što je zgodan baja", a nisam čuo nikoga da govori o tome kako ubijaju ljude po ulicama, vuku ih i ubijaju kao Gadafija. To je ono što nam prodaju. Jasno je da Amerikanci hoće punu dominaciju u celom svetu u energetici, ali hoće i odvojenost i dogovor sa Kinom i Amerikom- kazao je predsednik.

Foto: Tanjug

- Sada ću vam otkriti nešto što ne znate. Amerika je nedavno dozvolila izvoz drugih najvažnijih procesora u svetu. Niakda im nije dozvolila, sada jeste. Kao i razgovori sa Rusijom, oni ne vole globalističke forme, ni EU, idu dotle da njihovi ljudi ni Davoski forum, iako je super mesto da se sastanete sa 100 ljudi .Ali ništa od toga ne podnose i brutalno guraju svoje interese, mi moram oda gledamo kako sebe da sačuvamo, i da ne očekujemo ni od koga milost. Samo od sebe i od svog naroda. Imamo samo poverenje u sebe, niko za Srbiju neće niko da se bori, jer se nikad niko nije borio, sem Crvena amrija u Drugom svestkom ratu.

- Za nas je važno da sačuvamo mir, uspećemo u tome. Što se energ. bezbednosti tiče, očekujemo da do 15. januar stigne prvih 85.000 tona. 17 il i18. kreće rafinerija da radi, što znači da mogu da nameštavaju i proizvode naftu tamo od 25. januara. Punimo sada naše rezerve, srećom da smo pre 2 godine uspeli da gradim oskladišta te ćemo imati dovoljno rezervi. Nikakva pravila u svetu više ne postoje. Američki cilj je potpuna dominacija na američkim kontinentima, što nije lako pored Brazila i Meksika. Za to im je potreban i Granland kao ulazna kapija, šđto je direktno trn u oku evropskim silama. I puna energetska dominacija.

- Uzimanje Venecuele pod svoju kontrolu, videli ste da je Tramp rekao da se oni pitaju, siguran sam da Mačadu neće da postave jer je dobila Nobela umesto njega. A kada postave i koga postave. Kapa dole, potkupili su ih sve tamo. Razmere izdaje su bile neverovatne. Amerikancima na obaveštajnom radu i kak osu to izveli, kapa dole, kao što su završili Krajinu. Pa se nijedan tenk VRS i JNA nigde nije pojavio. Da ušetate sa sedam helikoptera na neke zgrade, ja mislim da to ne može da se desi nigde osim u Vatikanu, Luksemburgu i San Marinu. A što se tiče borbene operacije to je bilo veliko ništa , jer su sve uradili obaveštajno. Amerikanci kontrolišu sada 51 posto ukupnih rezervi nafti. Imaju apsolutnu dominaciju sada u celom svetu. I to bez Saudijske Arabije, to je ono što je danas direktno u američkim rukama. Kinezi su nabavljali šest odsto svojih potreba od Venecuele, i mislim da je to jedan od razloga što su Amerikanci ovo radili - naglasio je predsednik.

Pitanja novinara

Vučić je odgovarajući na pitanja novinara o izjavi Ivana Videnovića da mora da se okrene od Rusije ka Zapadu, rekao da sve što takvi ljudi objave mora da se posmatra iz ugla autoprojekcije.

- Dakle, on kaže, valjda više volim sebe. Ne, dovoljno sam mator da mnogo mnogo više volim svoju zemlju, Srbiju. I to nije floskula, ja živim za Srbiju, meni je Srbija sve. Neko da napadne ovu zemlju, svi u mojoj porodici bi branili ovu zemlju, i ne bi išli nigde drugde. A ja sam siguran da se to neće dogoditi, pošto pametnom politikom čuvamo mir. Kaže Videnović dalje, Milošević ih je voleo, Tito ih je voleo... Tito ih nikada nije voleo, nije ni Milošević, ali im je verovao. Kada sam ga pitao jednom zašto nije ranije prekinuo agresiju NATO, posle 15-20 dana, kada smo videli da je otpor nemoguć. Nije mu bilo prijatno tada, i nikada nisam dobio dovoljno dobar odgovor, pošto sam ga pitao još jednom. Rekao je: Čekao sam Ruse, čekao sam Kineze. Morao je da zna da nije bilo moguće to. Kao što sam pitao Ruse što su napustili Kosovo, i nikada nisam dobio racionalno objašnjenje - naglasio je on.

Neki ljudi žive u devedesetim godinama, rekao je on, i dodao da danas živimo sve suprotno od devedesetih.

Foto: Tanjug

- Da li svi žive savršeno. Ne, imamo siromašnih, zato se toliko borimo i sve radimo! Povećavamo minimalac, penzije, sve. Ekonomski, nije bilo boljeg vremena od Karađorđa do danas. Činjenice i brojevi sve otkrivaju, postoji statistika i lako se to ustanovi. Zato verujem da će 2026. godina biti najbolja za nas - dodaje predsednik.

Još jednom je naglasio da ne namerava nigde da beži, i da nije u njegovo vreme Srbija napustila pravni kontinuitet Jugoslavije da bi bila razorena zajednička država, a kasnije se odvojila Crna Gora, i Kosovo proglasilo nezavisnost.

- Sve su to oni uradili, ništa nisam ja to uradio, već se borio da više od 27 zemljaa povuče nezavisnost Kosova, uprkos nemogućim uslovima.

O ruskoj reakciji na hapšenje Madura.

- Što se tiče rukse reakcije ona je primerena iz njihovog ugla. Milsim da je sasvim pogrešno da neki misle da kad imaju sukobe koji su veliki, a čak i da nemaju, da oni mogu da pomažu nekoj udaljenoj zemlji. Oni će izaći u SB i govoriti tamo. Ali i mi to treba da znamo, da se ne zaluđujem oda će neko da nam pomaže oružjem il ivojnicima. To se neće dogoditi, ništa se nije neočekivano desilo. Isto je bilo i u Siriji. Tako to ide. Velika je sila udruženih zapadnih zemalja, i i dalje su SAD dominantna sila u svetu. Uz jedinog konkureta Kinu. Da li se stvari menjaju, pa naravno. Kina raste ekonomski, Rusija vojno, ali Amerika je i dalje dominantna sila.

Na pitanje o komentarima Bojana Pajtića da Vučić ne sme da ide u Novi Sad i da se šeta gradom, on ističe da su ljudi siti blokaderske bahatosti i terora.

- U Nišu do pre tri meseca nismo imali nikakvu šansu za pobedu, a sada se otvaraju prozori za pobedu. Isto je i u Novom Sadu. Nije moj posao da šetam, ali iz inata ću i da šetam. A onda će, kao i u Nišu, da kažu to je AI, praskozorje... Šetao u direktnom prenosu, kada je najpuniji trg. Od mosta za tvrđavu do hotela Ambasador. Pa su govorili da ne smem po Medijani, a tamo ću najviše da šetam. Pa razaraju Medijanu, tamo su blokaderi na vlasti. Jeste li čuli za neki projekat, da su doveli neku fabriku? Niste, nisam ni ja. Jesu li napravili neki put, nisu. To što imaj usebi u džepove da potrpaju i to je to - naglasio je predsednik.

- A što se tiče diktatora, toliki sam diktator da oni mogu nesmetano svakog dana da govore da sam diktator, da me proede sa Hitlerom, da mi govore da mi otac nije otac, da mi je majka bila prostituka i to radila sa Alkbancima, da su mi brat i o tac kriminalac, da mi je sin hologram, da mi ćerka ima nekretnite u Parizu. Prava diktatura je bila od 2000 do 2012 kada ništa niste mogli da kažete.

- Amerikanci u svojoj doktrini će ići dalje u ovladavanju sirovinama, retkim metalima. Ovo je najmanje imalo veze sa Amerikan cima, već sa drugim silama koje su napravile temu litijuma. Sećate li se pre dve godine, svi ćem oda poumiremo, a sve se spolja vodilo. Zato što je nastupila borba, jer su neki mislila da Rio Tinto mora to sa KInom da radi, imali ste proruske aktiviste jer su bili protiv da Zapad to radi. Bili smo pritisnuti sa svih strana, a mi smo masjtori u propuštanju prilika, sada je tišina, više niko ništa ne priča. Doneli smo kretensku odluku svi zajedno da nećemo ništa. Kad ne znaš šta ćeš, odseci sebi nogu, višđe ništa nemamo od tih sirovina, ne dobijamo ni dinar. "Genijalna" odluka, odsekli smo sebi nogu ,veliki smo majstori i četitam bloakderima što su i to uspeli. Što sad nema priče o litijumu ? Kako nisu bili otrovani pre par meseci, juće, danas? Sećate se pre 2 godine, svaki dan neko trovanje bilo.

Foto: Novosti

- Drugi cilj je bio da Srbija ne napravi komparativnu prednost u odnosu na druge, da smo radili litijum bili bi svetska velesila u poređenju sa drugim okolnim zemljama. Zaustavili su brz napredak i sada moramo polako. Srbija bi procvetala da smo radili litijum, ali zahvaljujući budalastim odlukama, mi smo dali priliku svima da budu isti kao mi.

Dodao je na kraju da je Venecuela bila uvek naš prijatelj, i po pitanju Kosova i Metohije i svega.

- Nemojte to da zaboravite. A ja nisam otvoreno i do kraja govorio šta mislim o ovoj akciji da ne bi nama naneo štetu u odnosima sa SAD, da budem sasvim iskren. Što meni moj obraz kao predsednika Republike ne dozvoljava da ostanem nedorečen po nekim stvarnima - rekao je na kraju Vučić.

Sednica se održala u zgradi Predsedništva Srbije, a prisustvuju i premijer Srbije prof. dr Đuro Macut, kao i ministri Ivica Dačić, Bratislav Gašić, Nenad Vujić.

Sednici su prisustvovali i načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović, kao i direktor BIA Vladimir Orlić.

Foto: Tanjug/Vladimir Sporcic

Kako saznaju "Novosti", sednica je zakazana povodom nezapamćenih zločina na međunarodnoj političkoj sceni.

Vučić će se obratiti javnosti u 11 časova posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.