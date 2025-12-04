Politika

"SRAMOTA KOJU NE SMEMO DA DOPUSTIMO VIŠE NIKADA" Mali: Presuda urednici Andrijani Nešić skandalozna na više nivoa

В. Н.

04. 12. 2025. u 08:49

PRESUDA Prvog osnovnog suda u Beogradu urednici "Novosti" Andrijani Nešić za "krivično delo uvrede" advokata Zdenka Tomanovića skandalozna je na više nivoa, izjavio je ministar finansija Siniša Mali.

СРАМОТА КОЈУ НЕ СМЕМО ДА ДОПУСТИМО ВИШЕ НИКАДА Мали: Пресуда уредници Андријани Нешић скандалозна на више нивоа

Foto: Tanjug

- Prvo, to je direktan institucionalni pritisak sudstva na ljude koji rade svoj posao, a ne zbog profesionalne greške, već zato što se nekome nisu dopali njeni tekstovi. Dalje, otvoreno pokazivanje "mišića" zabranom jednom novinaru da čak godinu dana obavlja svoj posao, namećući mu visoku novčanu kaznu, je otvoreno pokazivanje stava da sloboda misli živi u tim glavama rušitelja samo na papiru. Jel to demokratija za koju se deklarativno zalažu svi oni koji bi da uruše srpske institucije? I još, ovako otvoren pritisak na slobodu medija ogolio je namere aktera obojene revolucije - da se uguši svako slobodoumlje, profesionalnost koja im ne ide na ruku, da zaživi selektivna pravdoljubivost. Gde su sada borci za slobodu medija i prava na rad novinara? Ne čujem ih dovoljno glasno. Ubi ih prejaka reč. Pisana reč jedne urednice...

Andrijani udruženja i institucije moraju pružiti svaku moguću podršku, jer Srbija neće postati zemlja u kojoj se njenim građanima zabranjuje da rade svoj posao. Sramota koju ne smemo da dopustimo više nikada - rekao je ministar Mali.

SUDIJA BLOKADERKA DANAS ODMARA: Naša ekipa ostala uskraćena za komentar o skandaloznoj presudi protiv naše urednice koju je juče donela
4 0

SUDIJA BLOKADERKA DANAS ODMARA: Naša ekipa ostala uskraćena za komentar o skandaloznoj presudi protiv naše urednice koju je juče donela

SUDIJA blokaderka Tatjana Bezmarević Janjić iz Prvog osnovnog suda u Beogradu, postupajući po privatnoj krivičnoj tužbi advokata Zdenka Tomanovića, donela je juče skandaloznu presudu kojom oglašava krivom urednicu našeg portala Andrijanu Nešić i zabranjuje joj obavljanje delatnosti na godinu dana. Nešićevoj je izrečena i novčana kazna od 450.000 dinara, uz pripadajuće sudske troškove.

04. 12. 2025. u 09:52

