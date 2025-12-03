ĐUKANOVIĆ O PRITISCIMA NA ANDRIJANU NEŠIĆ: Pravosuđe u Srbiji je ozbiljna duboka država koja hara i radi šta joj se prohte
ADVOKAT Vladimir Đukanović komentarisao je presudu koju je dala sudija blokaderka Tatjana Bezmarević Janjić kojom je oglasila krivom urednicu portala "Novosti" Andrijanu Nešić i zabranila joj obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana i izrekla novčanu kaznu od 450.000 dinara, a samo iz razloga što je imala drugačije mišljenje od mišljenja blokadera.
- Drago mi je da su gotovo svi moji saborci shvatili da je pravosuđe u Srbiji zapravo ozbiljna duboka država koja hara i radi šta joj se prohte. Upozoravao sam na ono što rade, ali slabo ko je u to hteo da poveruje. Plašim se da je sada kasno da se isprave gluposti koje su ustavnim reformama učinjene, ali moramo da se borimo. Sada je odmetnuti deo draže u liku i delu našeg pravosuđa svim silama krenuo u drugu fazu realizacije obojene revolucije. Hapsiće ministre, državne rukovodioce i nametati im izmišljena krivična dela. Odmetnuti deo države, zapravo duboka država, pokazuje ovih dana svoju silu. Presuda prema novinarki portala “Novosti” zato što je iskazala mišljenje o Zdenku Tomanoviću je takođe skandal. To je sramota i pokazivanje mišića prema svakom ko pokuša da ukaže na nedela kreatora obojene revolucije. Trenutno na delu imamo sukob vlasti koju je narod izabrao i ozbiljne duboke države koja suštinski vlada Srbijom - naveo je Đukanović na Iksu.
