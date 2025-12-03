Politika

VASILIJE PAPOVIĆ O SUDSKOM PROGONU ANDRIJANE NEŠIĆ: Najteži udar na novinarstvo u Srbiji još od ubistva Ćuruvije

03. 12. 2025. u 19:13

DANAŠNjA presuda sudije Tatjane Bezmarević Janjić protiv koleginice Andrijane Nešić je najteži udar na novinarstvo u Srbiji još od 11. aprila 1999. godine kada je zločinačka ruka ubila urednika Dnevnog Telegrafa Slavka Ćuruviju, rekao je glavni i odgovorni urednik lista "Alo!" Vasilije Papović.

Foto: Ustupljena fotografija

- Ovog puta ta ruka institucionalizovana je u vidu odmetnutog pravosuđa koje suočeno sa propašću obojene revolucije, čija je glavna poluga bilo, sada pokušava da ućutka srpske medije, stavi katanac na njihova vrata, a njihovim novinarima i urednicima zabrani da rade. Možda će se gospođa Bezmarević, čije prezime takođe može da sugeriše da ne mari ni za pravdu ni pravo, a kamoli za slobodu medija, ovom presudom ubaciti na studentsku listu čiji je mlađani Zdenko Tomanović po svemu sudeći budući lider, ali će u analima pravosuđa, a bogami i slobode medija ostati upisana crnim slovima kao najgori cenzor svih vremena - kazao je Papović.

Podsećamo, da pravda i pravo ne postoje potvrdila je sudija blokaderka Tatjana Bezmarević Janjić iz Prvog osnovnog suda, koja je postupajući po krivičnoj tužbi Zdenka Tomanovića donela presudu da oglasi krivom urednicu portala Novosti Andrijanu Nešić i zabrani joj obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana i izrekne novčanu kaznu od 450.000 dinara, a samo iz razloga što je imala drugačije mišljenje od mišljenja blokadera.

