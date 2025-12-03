VASILIJE PAPOVIĆ O SUDSKOM PROGONU ANDRIJANE NEŠIĆ: Najteži udar na novinarstvo u Srbiji još od ubistva Ćuruvije
DANAŠNjA presuda sudije Tatjane Bezmarević Janjić protiv koleginice Andrijane Nešić je najteži udar na novinarstvo u Srbiji još od 11. aprila 1999. godine kada je zločinačka ruka ubila urednika Dnevnog Telegrafa Slavka Ćuruviju, rekao je glavni i odgovorni urednik lista "Alo!" Vasilije Papović.
- Ovog puta ta ruka institucionalizovana je u vidu odmetnutog pravosuđa koje suočeno sa propašću obojene revolucije, čija je glavna poluga bilo, sada pokušava da ućutka srpske medije, stavi katanac na njihova vrata, a njihovim novinarima i urednicima zabrani da rade. Možda će se gospođa Bezmarević, čije prezime takođe može da sugeriše da ne mari ni za pravdu ni pravo, a kamoli za slobodu medija, ovom presudom ubaciti na studentsku listu čiji je mlađani Zdenko Tomanović po svemu sudeći budući lider, ali će u analima pravosuđa, a bogami i slobode medija ostati upisana crnim slovima kao najgori cenzor svih vremena - kazao je Papović.
Podsećamo, da pravda i pravo ne postoje potvrdila je sudija blokaderka Tatjana Bezmarević Janjić iz Prvog osnovnog suda, koja je postupajući po krivičnoj tužbi Zdenka Tomanovića donela presudu da oglasi krivom urednicu portala Novosti Andrijanu Nešić i zabrani joj obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana i izrekne novčanu kaznu od 450.000 dinara, a samo iz razloga što je imala drugačije mišljenje od mišljenja blokadera.
Preporučujemo
ŠEŠELj IZDAO ALARMANTNO UPOZORENjE: U toku pokušaj da se ovlada državom!
03. 12. 2025. u 18:55
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.
02. 12. 2025. u 12:35
Komentari (0)