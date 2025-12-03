"NAJČISTIJI LJUDI MORAJU DA PROLAZE KROZ OVU VRSTU BLAĆENJA" Đurić pružio podršku Selakoviću (VIDEO)

MINISTAR spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas da je Nikola Selaković jedan od najčasnijih ljudi u politici i da je apsolutno neprihvatljivo što mora da prolazi kroz blaćenja u javnosti samo zbog toga što je neko sebi dao za pravo da sprovodi prljave političke igre, odnosno instrumentalizuje se rad pojedinih pravosudnih organa.

Foto: Printscreen

- Želim da pružim snažnu čvrstu podršku ministru Nikoli Selakoviću, protiv koga se sprovodi jedna kampanja lova na veštice i koji je žrtva montiranog političkog procesa od strane ljudi koji očigledno pokušavaju da instrumentalizuju pravosudni sistem i ono što je za mene apsolutno neprihvatljivo, to je što smo svedoci da jedan od, rekao bih, najčistijih ljudi u politici, u javnom životu uopšte, mora da prolazi kroz ovu vrstu jezivog toplog zeca i blaćenja u javnosti samo zbog toga što je neko sebi dao za pravo da sprovodi prljave političke igre, odnosno instrumentalizuje se rad pojedinih pravosudnih organa - počeo je Đurić, pa dodao:

- Ja neću da delim lekcije pravosudnim organima i da govorim o tome šta i kako bi trebalo da rade jer to nije moj posao, ali, kao građanin ove zemlje, zgrožen sam time što pojedini segmenti ovog dela sistema deluju na politički obojen način, ponavljam protiv čoveka, protiv Nikole Selakovića, za koga znam, kao neko ko je 20 godina u politici. Dakle, verujte mi znam, 18 godina sam aktivno u politici. Jedan od daleko, daleko najčistiji ljudi u političkom životu Srbije, bez mrlje, pogotovo te vrste. I sada njega kriminalizovati, njega predstavljati kao nekog optuženog za nešto. Za šta? To je potpuno neprihvatljivo i umesto da se oni koji bi trebali da vode računa o zakonitosti i o tome da se zaista suzbija prava korupcije, pravi problem, bave time, oni progone nikoga koji im politički ne odgovara zato što imaju širu agendu da podriju jednu političku grupaciju.

Marko Đurić je govorio i o političkoj grupaciji u kojoj se nalazi zajedno sa Nikolom Selakovićem.

- Igrom slučaja o političku grupaciju kojoj pripadamo i gospodin Selaković i ja, puna je solidarnosti i očekujem i nadam se i verujem da će oni koji vuku konce iz ovih poteza i koji sprovode ove poteze da ponovo razmotre način na koji pristupaju ovim temama. Ponavljam, ne želeći, ovo govorim, svestan odgovornosti naše da, ali moramo da pokažemo poštovanje prema pravosudnim danima vlasti. Ali kada se dešava jedna ovako eklatantna zloupotreba pravosuđa, protiv nekog ko je potpuno čist zato da bi bio politički uništen, ugrožen, ali zatim da bi ceo širi kontekst bio sporan u kome će naša politička grupacija, a i mi lično, što će naša bilo koja politička grupacija biti sad politički srubljena, to je uvod u oduzimanje građanima Srbije demokratskog prava da oni odluče koga će da biraju. Imaće sutra nikad otuđena institucija pravosudna da odlučuje ko može da se kandiduje, ko može da bude izabran, ko može da upravlja a ne građani Srbije. Ništa to nije dobro. I zato se nadam da će oni koji takve akcije sprovode da prekinu sa takvim obrascima ponašanja, koji ne doprinosi ni vladavini prava, ni većem nivou zakonitosti, a pogotovo ne doprinosi borbi za sprečavanje zloupotrebe. Od svih ljudi na planeti i u Srbiji Nikolu Selakovića kriviti i blatiti u javnosti je najgora stvar koju sam video u dugo vremena od strane našeg pravosuđa - zaključio je Đurić.

