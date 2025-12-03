BAHATI BLOKADER UBIO TAKSTISTU: Drugar „braće roleks“ divljao po Novom Sadu - nakon jezive nesreće utihnuli dežurni pljuvači (VIDEO)

U SAOBRAĆAJNOJ nesreći koju je izazvao bahati blokader, koja se dogodila kod Sinagoge u Jevrejskoj ulici u Novom Sadu život je izgubio taksista (56), dok se devojci (24) bore za život u Urgentnom centru. U ovoj nesreći povrede su zadobile još četiri osobe.

Zbog bahatog ponašanja blokadera u saobraćaju, zbog čega je jedna osoba preminula, a pet je povređeno, uhapšen je A.S. (25) iz Beograda.

Iako se pokušava politizovati ova užasna tragedija, pojavljujući se spekulacije da je ovim vozilom smrti upravljao sin nekog moćnika, bliskog vlasti, istina je sasvim drugačija.

Ko je uhapšeni?

Uhapšeni A.S. koji je usmrtio taksistu u saobraćajnoj nesreći kod Sinagoge u Jevrejskoj ulici, blizak je ni manje ni više nego poznatoj „braći roleks“.

Luka i Lazar Stojaković, poznati su kao kolovođe protesta, bar dok imaju ličnih interesa. Kada novca i interesa nestane, beže u Nemačku. Ili eventualno kada treba da se zloupotrebi majka nastradalog Hrke, onda je tu Lazar da „pruži podršku“, ali malo ležernije obučen, u svilenoj košulji i sa malo jeftinijim satom.

Poslednji skandal koji je privukao pažnju o njima, posle onog sa Severinom, pa slikama sa skupocenim stvarima jeste i novi mercedes koja su braća kupila, sa tablicama koje nose njihove inicijale.

Svi mi dobro znamo koliko novca je potrebno izdvojiti i za kupovinu automobila ali i za izradu personalizovanih tablica. U pitanju je mercedes Benz C 220 AMG, luksuzan automobil čija registracija košta kao minimalac u Srbiji.

Pa se sada postavlja pitanje odakle i ovom blokaderu A.S. novac za onakav skupoceni model automobila? I da li zbog toga što sedi u luksuznom automobilu, misli da može da divlja po ulicama?

Zbog čega su blokaderi izgubili kompas o realnosti i zbog čega misle da su nedostižni?

Da, paradoks bude veći, blokaderi okupljeni oko SOS taksija koji su mesecima podržavali blokadere, najavili su protest zato što je blokader usmrtio njihovog kolegu.

O tome da je veoma blizak sa blokaderima svedoči fotografija koja se deli društvenim mrežama.

Blokaderu određeno zadržavanje

A. S. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, nadležnom javnom tužiocu.

Inače, očevici nesreće ispričali su da se nesreća desila u deliću sekunde i da je blokader iznenada dao gas nakon čega se desila nesreća.

- On je odjednom dao gas, auto ga je zaneo od velike brzine i prebacio ga u levu traku, nakon čega je direktno udario u taksi - ispričali su očevici.

Sad se utišali dežurni pljuvači

Iako su isprva pojedinci pokušali da podmetnu informaciju da je vozilom koje je izazvalo nesreću bio član SNS, to im nije pošlo za rukom. Saznalo se da je vozilom upravljao blokader, koji je blizak prijatelj sa kolovođama blokadera.

Kada je klupko počelo da se odmotava, kada se istina saznala - dežurni pljuvači su utihnuli.

Svi su se ućutali kada se saznalo da je u pitanju blokader.

Jedna tviterašica na mrežama je napisala:

- Muka mi je više od komentara to je član SNS-a , to je kum, brat, drug... Jel vas nije sramota???

