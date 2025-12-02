Politika

BLOKADERSKI PREVARANT Božo Prelević poziva vojnike da se pobune zbog Generalštaba, a on lično 2007. podržavao rušenje istog i Maršalata

02. 12. 2025. u 16:25

BOŽO Prelević, poznatiji kao Božo ratkapna rekao je da "ne razume oficire Vojske Srbije kojima ruše Generalštab a oni blenu! "

- Šta oni blenu, šta oni brane? Za šta im trebaju "rafali" ako im neko sruši Generalštab? Njima najbolje da daju lopatu da se onda sami zakopaju! Pa zamisli da vojska da Generalštab! - rekao je on.

Evo kako je isti ovaj Božo Prelević govorio 2007. godine o prodaji Maršalata Amerikancima. -

- Mislim da je za naše dobre odnose, a siguran sam da naša država želi da oni budu još bolji. Veći bi bio problem nedostatka adekvatnog prostora koji bi im naša država ponudila za ambasadu nego ovo o čemu se razgovara. Ponavljam, sve pod uslovom da su apsolutno regularni svi uslovi samog čina prodaje i potpisanog ugovora. Uostalom, sutra će možda baš neka američka firma kupiti porušenu zgradu Generalštaba. Hoće li to onda biti novi problem zašto je baš njima prodata? Neće i ne treba da bude. Jer ima mnogo više drugih stvari koje ruše naše dostojanstvo - rekao je Prelević.

