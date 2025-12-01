PONOŠ: Nema podrške blokaderima sa fakulteta (VIDEO)

LIDER pokreta SRCE Zdravko Ponoš rekao je da nema podrške blokaderima sa fakulteta.

On je naglasio da je besmisleno nekoga podržavati bezrezervno.

- Mislio sam da će profesori biti taj most između opozicije i studentskog pokreta, jer ona varijanta da mi nekog bezrezervno podržimo, mi smo odmah kao stranka rekli da to nećemo da podržimo - rekao je Ponoš.