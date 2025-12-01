Politika

PONOŠ: Nema podrške blokaderima sa fakulteta (VIDEO)

В.Н.

01. 12. 2025. u 15:31

LIDER pokreta SRCE Zdravko Ponoš rekao je da nema podrške blokaderima sa fakulteta.

ПОНОШ: Нема подршке блокадерима са факултета (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

On je naglasio da je besmisleno nekoga podržavati bezrezervno. 

- Mislio sam da će profesori biti taj most između opozicije i studentskog pokreta, jer ona varijanta da mi nekog bezrezervno podržimo, mi smo odmah kao stranka rekli da to nećemo da podržimo - rekao je Ponoš. 

