BLOKADERI U NEMOĆI KRENULI DA KUPUJU GLASOVE U NEGOTINU: Usledile krivične prijave!

30. 11. 2025. u 13:33

Danas se u Negotinu održavaju lokalni izbori a kod biračkog mesta “Šah klub“ primećena je grupa nepoznatih lica koja kupuje glasove.

БЛОКАДЕРИ У НЕМОЋИ КРЕНУЛИ ДА КУПУЈУ ГЛАСОВЕ У НЕГОТИНУ: Уследиле кривичне пријаве!

Kako može da se pročita u samom zapisniku koji je objavio portal NSuživo, meštanin koji je krenuo na glasanje, primetio je više sumnjivih lica i automobil kragujevačkih tablica koji se nalazi neposredno u blizini glasačkog mesta.

Slučaj je odmah prijavljen policiji. Ovaj slučaj potvrđuje metode koje koriste pojedini opozicioni krugovi, umesto pošetene političke borbe, pribegavaju krađi glasova.

PRVI REZULTATI IZBORA U SRBIJI
PRVI REZULTATI IZBORA U SRBIJI

BIRAČKA mesta u Sečnju, Negotinu i Mionici, gde su danas održani lokalni izbori na kojima će biti birani odbornici skupština ovih lokalnih samouprava, otvorena su jutros u 7.00 sati i zatvorena su u 20 časova.

30. 11. 2025. u 21:01

VUČIĆ SA ROĐENDANSKE PROSLAVE SINA DANILA: Hvala ljudima na ogromnoj podršci u Negotinu, Sečnju i Mionici - do konačne pobede (VIDEO)
VUČIĆ SA ROĐENDANSKE PROSLAVE SINA DANILA: Hvala ljudima na ogromnoj podršci u Negotinu, Sečnju i Mionici - do konačne pobede (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se večeras sa rođendanske proslave sina Danila i zahvalio narodu na divnoj pobedi. Hvala ljudima na ogromnoj podršci i pobedama u Negotinu, Sečnju i Mionici. Srećan što sam imao malo vremena da se proveselim sa Danilom za njegov rođendan. Do konačne pobede, poručio je Vučić.

01. 12. 2025. u 00:49

