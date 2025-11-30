BLOKADERI U NEMOĆI KRENULI DA KUPUJU GLASOVE U NEGOTINU: Usledile krivične prijave!
Danas se u Negotinu održavaju lokalni izbori a kod biračkog mesta “Šah klub“ primećena je grupa nepoznatih lica koja kupuje glasove.
Kako može da se pročita u samom zapisniku koji je objavio portal NSuživo, meštanin koji je krenuo na glasanje, primetio je više sumnjivih lica i automobil kragujevačkih tablica koji se nalazi neposredno u blizini glasačkog mesta.
Slučaj je odmah prijavljen policiji. Ovaj slučaj potvrđuje metode koje koriste pojedini opozicioni krugovi, umesto pošetene političke borbe, pribegavaju krađi glasova.
