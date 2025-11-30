Politika

VUČIĆ OTKRIO ŠTA SE DOGODILO JUTROS U ĆACILENDU Blokader iz Subotice preskočio ogradu i izbo čoveka nožem

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govori za Informer TV. Odmah na početku intervjua predsednik je otkrio da se napadnuti M. N, kog je jutros blokader ubo nožem u "Ćacilendu" nalazi na operativnom stolu.

Foto: Printskrin/ Infomer TV

 - Jutros je oko 4 sata i 11 minuta jedno lice preskočilo ogradu, ušlo u sukob sa čovekom koji je bio tu, koji pripada regularno prijavljenom skupu. To lice, blokader po opredeljenju, poreklom iz Subotice, sada živi u Beogradu, je upotrebilo hladno oružje, nož. Naneo je ubodnu ranu velike dužine, srećom ne velike dubine, dužina rane je 10 cm. Miloš Nikolić se nalazi na operacionom stolu u Kliničkom centru i nadam se da će sve biti u redu, što se toga tiče - naveo je Vučić komentarišući napad blokadera na muškarca u Ćacilendu.

