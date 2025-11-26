Politika

OVO JE BLOKADER KOJI JE PESNICOM UDARIO ŽENU U GLAVU: Jezivo nasilje Aleksandra Radovanovića iz PSG-a

26. 11. 2025. u 11:50

NARODNI poslanik Pokreta slobodnih građana (PSG), Aleksandar Radovanović, krvnički je danas udario pesnicom u glavu jednu ženu i oborio je na zemlju.

Foto: Novosti

Danas su ispred Skupštine Srbije opozicioni poslanici, napravili haos, srušili ogradu i uništili jedan šator.

Huliganskom ponašanju tu nije bio kraj. Sve im to nije bilo dovoljno, pa su poslanici brutalno napali i tukli ženu.

Krvnički su je iz sve snage udarili i oborili na pod. U pitanju je Aleksandar Radovanović, narodni poslanik Pokreta slobodnih građana (PSG).

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da snimak incidenta koji se jutros dogodio na stepeništu ispred parlamenta nepobitno dokazuje da poslanicima opozicije nije bio problem da uđu na glavni ulaz u Skupštinu Srbije, već da je njihova namera bila da ruše, a kazala je i da je jedan opozicioni poslanik udario devojku pesnicom u glavu.

