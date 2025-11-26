OVO JE BLOKADER KOJI JE PESNICOM UDARIO ŽENU U GLAVU: Jezivo nasilje Aleksandra Radovanovića iz PSG-a
NARODNI poslanik Pokreta slobodnih građana (PSG), Aleksandar Radovanović, krvnički je danas udario pesnicom u glavu jednu ženu i oborio je na zemlju.
Danas su ispred Skupštine Srbije opozicioni poslanici, napravili haos, srušili ogradu i uništili jedan šator.
Huliganskom ponašanju tu nije bio kraj. Sve im to nije bilo dovoljno, pa su poslanici brutalno napali i tukli ženu.
Krvnički su je iz sve snage udarili i oborili na pod. U pitanju je Aleksandar Radovanović, narodni poslanik Pokreta slobodnih građana (PSG).
Preporučujemo
VUČIĆ U MIONICI U 17 ČASOVA: Obratiće se narodu sa velikog narodnog skupa
26. 11. 2025. u 12:07
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
SLOBODA I VOJIN SE SELE: Kupili stan, a evo i gde! Doneli bitnu odluku
SLOBODA i Vojin su ovaj stan kupili pre više od godinu dana...
25. 11. 2025. u 08:41
Komentari (0)