OVO JE BLOKADER KOJI JE PESNICOM UDARIO ŽENU U GLAVU: Jezivo nasilje Aleksandra Radovanovića iz PSG-a

NARODNI poslanik Pokreta slobodnih građana (PSG), Aleksandar Radovanović, krvnički je danas udario pesnicom u glavu jednu ženu i oborio je na zemlju.

Foto: Novosti

Danas su ispred Skupštine Srbije opozicioni poslanici, napravili haos, srušili ogradu i uništili jedan šator.

Huliganskom ponašanju tu nije bio kraj. Sve im to nije bilo dovoljno, pa su poslanici brutalno napali i tukli ženu.

Krvnički su je iz sve snage udarili i oborili na pod. U pitanju je Aleksandar Radovanović, narodni poslanik Pokreta slobodnih građana (PSG).