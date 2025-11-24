Politika

TOTALNI RAT Bakić udario na Đilasa: Vrlo rđav čovek u politici koji ruši opozicione redove (VIDEO)

В. Н.

24. 11. 2025. u 13:56

JOVO Bakić, ideolog blokadera, obrušio se na Dragana Đilasa, lidera Stranke slobode i pravde.

ТОТАЛНИ РАТ Бакић ударио на Ђиласа: Врло рђав човек у политици који руши опозиционе редове (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Naime, Bakić optužuje Đilasa da je lažna opozicija.

- Problem kod nas je što postoji režimska opozicija. Opozicija koja glumi ulogu opozicije - kaže Bakić, ne pominjući Đilasa po imenu.

Međutim, iz daljeg konteksta jasno je da misli baš na njega. 

- Ja sam sa jednim od njih polemisao na stranicama Danasa. Danas taj čovek vodi postupak protiv Cvijetina Milivojevića. Imate to vrlo rđavog čoveka, vrlo rđavog čoveka u politici koji ruši opozicione redove. Dakle, nekad kad mi odgovara bojkotujem izbore. Kad mi ne odgovara, učestvujem na izborima. Bitno je da moja odluka svakako doprinese neuspehu opozicije - kaže Bakić.

 

