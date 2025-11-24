ĐURIĆ: Okončanje sukoba između Rusije i Ukrajine doprinelo bi privrednom rastu Srbije

MINISTAR spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas da se nada da će sukob između Rusije i Ukrajine biti okončan što pre, jer kompromis i mir moraju da budu ultimativni interes čitavog čovečanstva, i istakao da bi prekid sukoba povoljno uticao na privredni rast Srbije i to već u prvih mesec dana.

Foto Tanjug/JADRANKA ILIĆ

- Ako bi se ovaj sukob uskoro okončao, naš privredni rast ove godine bi osetno skočio. Dakle, već u narednih mesec dana, a za sledeću godinu to bi imalo veliki uticaj na ekonomiju cele Evrope - rekao je Đurić za Radio-televiziju Srbije (RTS).

Kako je naveo, Srbija snažno podržava inicijativu predsednika SAD Donalda Trampa za okončanje sukoba između Rusije i Ukrajine, naglasivši da je mir najvažnija vrednost.

Podsetio je da je Srbija primila više od 300.000 ljudi iz Rusije i Ukrajine koji su zbog rata morali da napuste svoju zemlju i naveo da im je naša država priuštila dobar pristup obrazovnog i zdravstvenom sistemu.

- To je jedan ljudski i human odnos - istakao je Đurić.

Govoreći o odnosu Srbije sa EU, rekao je da je u prethodnim danima održan veliki broj važnih sastanaka sa evropskim zvaničnicima.

- Izuzetno je značajno da sa svim zemljama, naročito onima koje nisu toliko geografski blizu ili ne prate na dnevnom nivou dešavanja u ovom regionu, da im pojasnimo naše pozicije i neposredno sa njima komuniciramo - rekao je on.

Kako je naveo, kada je reč o Nemačkoj, veoma je ohrabren sastancima sa šefom nemačke diplomatije Johanom Vadefulom.

Govoreći o "ispadima na pojedinim manifestacijama u Hrvatskoj", Đurić je ukazao da se Srbi u tom delu regiona osećaju veoma ugroženo i da treba da budu zaštićeni u punoj meri.

- Hrvatske vlasti su na nešto reagovale, na nešto nisu reagovale. U svakom slučaju, Srbi se osećaju veoma ugroženo i mi smatramo da je neophodno da oni budu zaštićeni u punoj meri, da je neophodno da im se omogući da se njihove manifestacije nesmetano odvijaju i da nikakvi izgovori i bezbednosne pretnje ne treba da onemoguće normalan kulturan i duhovni život Srba u regionu bilo gde, a da je obaveza država u regionu da im pruže punu zaštitu - rekao je on.

Đurić je istakao da Srbija može da se ponosi time kako tretira nacionalne zajednice.



Đurić je podsetio da su Sjedinjene Američke Države suspendovale strateški dijalog sa Prištinom pre dva meseca, što je, prema njegovim rečima, ozbiljan veliki korak u pravcu konkretnih mera u odnosu na "vladu" Aljbina Kurtija, naglasivši da ona nije poštovala kolektivna ljudska politička i druga prava srpskog, hrišćanskog i drugog nevećinskog stanovništva u južnoj pokrajini.

- Ovog hrišćanskog pominjem zato što je srpsko stanovništvo isključivo hrišćansko na Kosovu i Metohiji, a administracija Sjedinjenih Država posvećuje posebnu pažnju položaju hrišćana", rekao je Đurić i dodao da su razgovori sa kongresmenima prošli u odličnoj atmosferi.

Komentarišući gde je Srbija danas između Brisela, Vašingtona, Moskve i Pekinga, Đurić je istakao da Srbija sprovodi nacionalno odgovornu spoljnu politiku, pružene ruke, čuvajući tradicionalna partnerstva.

- Ali pravimo i ozbiljan napredak u odnosima sa nekim od novih partnera na međunarodnoj sceni. Pažljivo pratimo i geopolitička kretanja. Rekao bih da imamo dobar balans u svemu tome - kazao je šef srpske diplomatije.

Đurić je ukazao na sastanak predsednika Aleksandra Vučića sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, ocenvši da je tom prilikom dodatno osnažena osovina srpsko-francuskog prijateljstva.

- Mogu da kažem da smo u prethodnim godinama zaista u Francuskoj kao strateškom partneru dobili veoma čvrsto uporište i podršku i kada je reč o evropskim integracijama, što vidimo i danas, jer je Francuska jedna od zemalja koja podržava napredak i klastere i sve ono što nam je potrebno kada je reč o evropskim integracijama - rekao je Đurić.

Dodao je da je takođe u istoj nedelji u Srbiju došao nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful, kao i da je on zajedno sa predsednicom Narodne skupštine Anom Brnabić i ministrom za evropske integracije Nemanjom Starovićem bio u Briselu, gde su intenzivno radili na evropskim integracijama.

- Krajem nedelje ovde je bio ministar spoljnih poslova Bocvane, a krajem ove nedelje očekujemo u Beogradu predsednika Konga. Zaista za zemlju naše veličine, a imaćemo u međuvremenu još diplomatskih aktivnosti različitih, za zemlju naše veličine rekao bih da, što bi se reklo, udaramo iznad naše težine i snage ponekada - rekao je Đurić.

Kako je ocenio, takve diplomatske aktivnosti su jako dobre za srpsku ekonomiju, jer je, kako kaže, Srbija jedina zemlja u regionu koja ima više potpisanih Sporazuma o slobodnoj trgovini.

- Sa Evropom, Evroazijom, odnosno Rusija plus, kao i sa Narodnom republikom Kinom. Dakle jedina zemlja u Evropi nakon posete predsednika Si Đinpinga, jedina zemlja koja ima slobodnu trgovinu sa Kinom, naravno i sa Turskom, sa Emiratima, radimo sa još nekim zemljama i to je direktno dovelo do toga da nam prilivi investicija u prethodnim godinama budu dobri - kazao je on.

Dodao je i da je ova godina za Srbiju bila nešto teža, kao i da se teška politička situacija u zemlji odrazila na prilive investicija.

- Ljudi toga treba da budu svesni. To je nešto od čega direktno zavise i plate i druga primanja. Međutim, o tome je predsednik već govorio, i u takvim okolnostima mi ćemo naći način da dižemo i penzije i plate i sve ostalo. Ali moram da budem iskren sa građanima da nismo imali ovako polarizovanu i tešku političku godinu investicija bi bilo više, a naš manevarski prostor da dodatno povećavamo životni standard nesumnjivo bi bio veći i ovako će vlada nastaviti da radi na tome i radi na tome i isporučuje rezultat - rekao je Đurić.

(Tanjug)