KRVAVA ŠAKA, ĆIRILICOM, IZ HRVATSKE: Ovo je jedan od najvećih dokaza odakle su gazde, inspiratori i koordinatori obojene revolucije (FOTO)

IZMENA na društvenoj mreži X (bivši Tviter) otkrila je odakle deluju svi profili na ovoj platformi.

Brojni korisnici mreže su primetili da nisu u pitanju domaći nalozi, a sada je istina otkrivena i zvanično.

❗Pre skoro šest meseci sam upozorio da se ovi lažni profili "studenata u blokadi" vode iz inostranstva.



Tad su mi pisali da izmišljam, da je sve to spontano, a ne armija botova.



Iks je danas i zvanično otkrio odakle se vode i potvrdio moje navode.



Šta ćemo sad? https://t.co/vta0mFXHfP pic.twitter.com/GV4l7eY5zR — Narodni neprijatelj 🇷🇸 (@PrijateljNaroda) November 23, 2025

Kako se može videti u odeljku "Informacije o profilu", najviše blokadnih profila vodi se upravo iz Hrvatske, dokazujući da upravo susedske tajne službe zaista upravljaju njima, a ne "studenti"!

Hoće centala da pogreši jednom ali ne dva puta!



Hahahahahaha 😂😂😂 https://t.co/ZFlMa1AoBt pic.twitter.com/9rUm2n6jpm — Vukša Dragović (@NaStraniNaroda) November 23, 2025

To se vidi po tome što je aplikacija za mrežu X skinuta sa App store-a (prodavnice aplikacija) u Hrvatskoj.

Svima je po automatizmu ostala Hrvatska 😂😂



Vidiš istinu ali i dalje odlučuješ da budeš glupak. pic.twitter.com/WyzlUHq28V — Vukša Dragović (@NaStraniNaroda) November 23, 2025

Nije u pitanju samo ta zemlja - neki od blokaderskih naloga vode se i iz Italije, Engleske, Amerike i Kanade.

Neko iz centrale je zaboravio da promeni nalog u App Storu kada je pravio @DIF_blokada ... 😂



Posle ove promene na tviteru, hrvatska obaveštajna služba će moći da baci pola naloga. pic.twitter.com/i00a6cFm1o — Vukša Dragović (@NaStraniNaroda) November 23, 2025

Otkriće obuhvata značajan broj blokaderskih naloga, među kojima su portal "Direktno", NUNS, "Radar", Mašina, raznorazni predstavnici zborova, ali i mašinci protiv mašinerije, FMN u Kragujevcu, Medicinskog u Novom Sadu, Ekonomski u Kragujevcu, VZŠ, DIF u blokadi i mnogi drugi.

