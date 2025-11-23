Politika

KRVAVA ŠAKA, ĆIRILICOM, IZ HRVATSKE: Ovo je jedan od najvećih dokaza odakle su gazde, inspiratori i koordinatori obojene revolucije (FOTO)

В.Н.

23. 11. 2025. u 12:58

IZMENA na društvenoj mreži X (bivši Tviter) otkrila je odakle deluju svi profili na ovoj platformi.

Foto: Printscreen/Društvene mreže

Brojni korisnici mreže su primetili da nisu u pitanju domaći nalozi, a sada je istina otkrivena i zvanično.

Kako se može videti u odeljku "Informacije o profilu", najviše blokadnih profila vodi se upravo iz Hrvatske, dokazujući da upravo susedske tajne službe zaista upravljaju njima, a ne "studenti"!

To se vidi po tome što je aplikacija za mrežu X skinuta sa App store-a (prodavnice aplikacija) u Hrvatskoj.

Nije u pitanju samo ta zemlja - neki od blokaderskih naloga vode se i iz Italije, Engleske, Amerike i Kanade.

Otkriće obuhvata značajan broj blokaderskih naloga, među kojima su portal "Direktno", NUNS, "Radar", Mašina, raznorazni predstavnici zborova, ali i mašinci protiv mašinerije, FMN u Kragujevcu, Medicinskog u Novom Sadu, Ekonomski u Kragujevcu, VZŠ, DIF u blokadi i mnogi drugi.

Foto: Foto: Pritskrin

POGLEDAJ GALERIJU

Posle ove promene na Tviteru, hrvatska obaveštajna služba će moći da baci pola naloga.

