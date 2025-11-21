VUKADINOVIĆ RASPRŠIO SNOVE BLOKADERA, PA ZAKUKAO: ''Ne dinstamo mi Vučića, on dinsta, kuva i prži nas''!

BLOKADER Đorđe Vukadinović priznao je da su pokušaji blokaderi načisto prsli.

Foto: Tanjug

Đorđe Vukadinović, bivši opozicioni poslanik i blokader oglasio se na društvenoj mreži X i u jednoj objavi raspršio sve iluzije blokadera.

- Nadam se da vam je makar sada, nekoliko nedelja nakon novembarskog skupa u Novom Sadu, malo jasnije na šta sam mislio kada sam tamo početkom leta, aludirajući na kulinarske doskočice Jove Bakića, rekao da "ne dinstamo mi njega", nego da, nažalost, on (AV) "dinsta, kuva i prži nas"?

Ili da se i dalje pravimo kako je sve ok i kako je "gotov, samo mu još nisu javili"? Ili, još gore, da se jalovo svađamo oko toga ko je kriv, odnosno, ko je krivlji za ovaj haos, raspad, svađe, uzajamne sumnje i optužbe unutar antirežimskog fronta?

I da li zaista mislite da se sve to ne vidi, ne oseti i negativno ne reflektuje na stepen podrške i opadanje entuzijazma kod makar jednog dela ne-režimski nastrojenih građana? A bez njih, kao i bez onih koji gledaju RTS (ponekad i Skupštinu), onih koji više ne veruju baš slepo Vučiću, ali su im posle 6-7 meseci (a pogotovo posle godinu dana) dosadile jalove i najčešće besmislene blokade ulica, škola i fakulteta, dakle, bez takvih i sličnih, NEMA promene i nema izborne pobede nad ovom režimskom hidrom.

I da ne bude dileme: lutalo se i grešilo na SVIM stranama - i nekad i sada - samo je pitanje i dilema da li namerno, ili iz nehata, gluposti i neiskustva. Ali utoliko pre niko nema prava na ekskluzivizam, aroganciju i pljuvanje po bilo čijim naporima u borbi protiv režima, bilo da je reč o "studentima", "levoj", "desnoj", "novoj" ili "staroj" opoziciji.

Ako smo se već složili da "vreme ne radi za Vučića", nemojte onda, ni svesno ni nesvesno, da radimo mi. (Tim pre što je, kao što znamo, i u životu i u politici vreme dosta relativna i rastegljiva kategorija:)) - naveo je on.

