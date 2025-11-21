Politika

"LISTA PROTIV KORUPCIJE" VODI SE IZ DS APARATA Mladi traže promenu, a dobijaju kopiju starog! (VIDEO)

Новости онлине

21. 11. 2025. u 10:50

MLADI su tražili nova lica na političkoj sceni Srbije.

ЛИСТА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ ВОДИ СЕ ИЗ ДС АПАРАТА Млади траже промену, а добијају копију старог! (ВИДЕО)

Foto: Printksrin

Lista na lokalnim izborima "Obraz i znanje protiv korupcije i kriminala – Milan Gavrilović – Ćićovan" na političku scenu donosi bivšeg poslanika Demokratske stranke.

Dakle, "lista protiv korupcije" vodi se iz DS aparata. Mladi traže promenu, a dobijaju kopiju starog.

Ako je ovo novo, šta je onda staro?

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SRPSKI MOST RAZOTKRIO: Rezolucija Evropskog parlamenta pala na prvoj proveri!
Politika

0 0

SRPSKI MOST RAZOTKRIO: Rezolucija Evropskog parlamenta pala na prvoj proveri!

Istraživanje koje je sproveo Institut Srpski Most, fondacija nastala u srpskoj dijaspori u Malmeu, pokazuje da je upravo ova grupa ljudi iz rasejanja na čelu sa direktorom Aleksandrom Spasićem stala na branik otadžbine onda kada je to bilo najpotrebnije. Umesto da rezolucija Evropskog parlamenta o „polarizaciji i represiji u Srbiji“ ostane predmet proizvoljnih tumačenja, Srpski Most je pažljivo pročitao svaki red, uporedio dokument sa medijskim navodima i građanima ponudio uvid u to šta u njemu zaista piše.

21. 11. 2025. u 12:45

Politika
Tenis
Fudbal
POSLEDNJA HALIDOVA SLIKA: Dino objavio uspomenu iz bolnice - uputio mu dirljive reči

POSLEDNjA HALIDOVA SLIKA: Dino objavio uspomenu iz bolnice - uputio mu dirljive reči