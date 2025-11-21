"LISTA PROTIV KORUPCIJE" VODI SE IZ DS APARATA Mladi traže promenu, a dobijaju kopiju starog! (VIDEO)
MLADI su tražili nova lica na političkoj sceni Srbije.
Lista na lokalnim izborima "Obraz i znanje protiv korupcije i kriminala – Milan Gavrilović – Ćićovan" na političku scenu donosi bivšeg poslanika Demokratske stranke.
Dakle, "lista protiv korupcije" vodi se iz DS aparata. Mladi traže promenu, a dobijaju kopiju starog.
Ako je ovo novo, šta je onda staro?
