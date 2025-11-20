Politika

O BEZBEDNOSNO-POLITIČKOJ SITUACIJI I NEDAVNIM LOKALNIM IZBORIMA: Srpska lista sa francuskim i britanskim diplomatama na KiM

Dragana ZEČEVIĆ

20. 11. 2025. u 15:08

DELEGACIJA Srpske liste predvođena prof.dr Zlatanom Elekom sastala se danas u prostorijama Srpske liste sa francuskim ambasadorom i predstavnicima ambasade Velike Britanije na Kosovu sa kojima su, kako se navodi u saopštenju Srpske liste, razgovarali o političko-bezbednosnoj situaciji i nedavno održanim lokalnim izborima.

foto Srpska lista

- Izabrani gradonačelnici opština na severu Kosova i Metohije izrazili su nadu da će proces prenosa vlasti biti izvršen u skladu sa zakonom, bez bilo kakvih opstrukcija kako sa centralnog tako i lokalnog nivoa, naglasivši da je period u kome su lokalne institucije kršile prava srpskog naroda završen - navodi se u saopštenju Srpske liste i dodaje da su predstavnici ove liste istakli da će učinite sve da opštne ponovo postanu servisi građana sa ciljem unapređenja uslova života stanovnika severa Kosova i Metohije.

