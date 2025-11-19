SASTANAK U 9 SATI: Predsednik Vučić sa novim šefom misije OEBS u Srbiji
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa šefom misije OEBS u Srbiji Marcelom Peškom.
Sastanak će biti održan u 9 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Podsetimo, slovački karijerni diplomata Marcel Peško, preuzeo je 1. novembra dužnost šefa Misije OEBS-a u Srbiji.
