Politika

NOVI INCIDENT U KOPNENOJ ZONI BEZBEDNOSTI: Ko pokušava da relativizuje napad na Vojsku Srbije?

Новости онлине

18. 11. 2025. u 17:15

PATROLA Vojske Srbije iz baze „Debela Glava“ našla se 16. novembra oko 15 časova pod direktnom vatrom grupe naoružanih lica albanske nacionalnosti u mestu Zarbince, opština Bujanovac.

НОВИ ИНЦИДЕНТ У КОПНЕНОЈ ЗОНИ БЕЗБЕДНОСТИ: Ко покушава да релативизује напад на Војску Србије?

Foto: Novosti

Na pripadnike Vojske ispaljeno je više od 15 metaka – još jedan u nizu incidenata u Kopnenoj zoni bezbednosti koji ukazuju na trajnu nestabilnost i ozbiljan rizik po bezbednost države.

Foto: Novosti

Ipak, kao i mnogo puta do sada, pre nego što su nadležni organi uopšte započeli ili okončali istragu, deo domaće javnosti bio je preplavljen dezinformacijama. Odmah su se pojavile tvrdnje da je reč o „slučajnom pucanju grupe lovaca“, iako su na terenu pronađeni dokazi koji takvu verziju događaja čine očigledno netačnom.

Foto: Novosti

Prema dostupnim podacima, pronađene su čaure koje ne pripadaju lovačkom oružju, kao i drugi materijalni tragovi koji nesumljivo upućuju na nezakonite i kriminalne aktivnosti, a ne na bilo kakve lovačke izlete.

Postavlja se pitanje: ko ima interes da ovako ozbiljan bezbednosni incident predstavi kao bezazlen nesporazum? Albanskoj strani takva dramatično ublažena interpretacija događaja svakako ide u prilog, ali ostaje nejasno zašto pojedini domaći „analitičari“, aktivisti i mediji gotovo refleksno preuzimaju i šire takve narative.

Foto: Novosti

Da li je reč o političkom marketingu? Ideološkim predrasudama? Ili popustljivosti prema spoljnim centrima interesa? Šta god da je motiv, posledice su uvek iste: umanjuje se težina napada na pripadnike Vojske Srbije, relativizuje se njihova ugroženost i stvara se atmosfera u kojoj se državne institucije sistematski dovode u pitanje.

Zato se nameće i najteže pitanje – ono koje niko ne bi smeo da izbegava:

Da li je cena jednog naručenog novinskog teksta zaista vrednija od života srpskog vojnika ili policajca koji patroliraju u KZB?

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AUDIO BM POKLANJA VAUČER OD 10.000 DINARA: Evo kako brzo i lako da dođete do slušnih aparata

AUDIO BM POKLANjA VAUČER OD 10.000 DINARA: Evo kako brzo i lako da dođete do slušnih aparata