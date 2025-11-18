U REGIONU SE ŠIRI MRŽNJA I ŽELJA ZA UBIJANJEM SRBA: Brnabićeva nakon ustaškog divljanja u Podgorici - Nadam se da će EU osuditi

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da se nada da će danas zvaničnici EU u Briselu, gde se održava konferencija o proširenju, reagovati na skandiranje Hrvata u Hrvatskoj, ali i u Crnoj Gori - "ubij Srbina", kao i da je zabrinjavajuće što se sada širi ta mržnja i želja za ubijanjem Srba u regionu i da će i o tome razgovarati u Briselu.

Foto: Novosti

- Ja se nadam da će i neko iz EU reagovati i pokazati da to nisu evropske vrednosti - kazala je Brnabićeva za TV Pink.

Ona je to rekla na pitanje da prokomentariše to što su navijači Hrvatske u Podgorici uzvikivali: "Ubij Srbina", "za dom spremni", "ustaški se barjak vije", kao i da se taj ton nastavio i posle utakmice i da je izostala reakcija države, medija i policije, kao i pitanje da li će sa premijerom Milojkom Spajićem u Briselu danas razgovarati o tome.

- Ono što je skandalozno je što se to ponavlja u Hrvatskoj i ti ljudi ako su kažnjeni, a kažnjeni su samo u slučaju da nekog Srbina fizički napadnu, uglavnom srpsku decu, fizički napadnu dobiju kazne koje su u nivou prekršajnih kazni. Dakle, apsolutno ništa. To je u stvari zeleno svetlo države da nastave tako da se ponašaju, a za skandiranje ni ne dobijaju nikakve kazne. Ustaški pozdrav - za dom spremni možete čuti u hrvatskom Saboru i onda je prirodno da se to tako ustaško divljanje nastavlja. Ali ono što je zanimljivo je da se to sada širi po regionu - kazala je Brnabićeva.

Istakla je da se nada da će neko tome stati na put, pre svega zbog tih evropskih vrednosti.

Na komentar novinara da je predsednik Crne Gore Jakov Milatović već jednom ćutao u Hrvatskoj na takvo skandiranje kao i da sada ponovo ćuti i pitanje kakve su onda poruke iz Crne Gore, Brnabićeva je rekla:

- Pa kada ćutite, onda odobravate. Sramota je ćutati na tako nešto. Sramota je od Hrvatske, sramota je od Crne Gore. Sramota je i za neke druge stvari koje smo videli u sred Tirane u Albaniji i podrška ljudima koji odgovaraju za ratne zločine i trgovinu organima Srba sa Kosova i Metohije. Ali opet, hajde da ne pričam sada dalje o evropskim vrednostima. Ja se zaista nadam i razgovaraću na kraju krajeva i ovde o tome da neko to zaista konačno mora da osudi. I više od toga. Ne samo deklarativno, već da moramo da vidimo i neke kazne za takvu mražnju - rekla je Brnabićeva.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Šar-planina - Epizoda 3