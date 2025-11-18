Politika

VLAST U SRBIJI NE SME DA DOBIJE POHVALU OD EU I NJENIH INSTITUCIJA NI PO KOM OSNOVU: Ovo je naredba opozicionih ideologa i finansijera

В.Н.

18. 11. 2025. u 11:13

NEKAKO je poslednjih nekoliko dana prošao, kako se sada moderno kaže "ispod radara" šire javnosti, jedan interesantan događaj. Protagonisti su, kako bi se dalo i pretpostaviti, predstavnici opozicije raznih fela.

ВЛАСТ У СРБИЈИ НЕ СМЕ ДА ДОБИЈЕ ПОХВАЛУ ОД ЕУ И ЊЕНИХ ИНСТИТУЦИЈА НИ ПО КОМ ОСНОВУ: Ово је наредба опозиционих идеолога и финансијера

Foto AP

Dugo već, skoro godinu dana, na adresu naše vlasti i institucija stizale su kritike iz EU i njenih predstavnika, na nedovoljnu medijsku slobodu u Srbiji, odnosno na ne formiranje REM-a kao regulacionog tela.

REM je regulatorno telo za elektronske medije, samostalna i nezavisna regulatorna organizacija sa svojstvom pravnog lica koja vrši javna ovlašćenja. Ukratko zadatak je regulisanje sadržaja na javno dostupnim elektronskim medijima u Srbiji, odnosno kontrola njihovog rada u višestrukom značenju.

Po našem zakonu REM se sastoji od 9 (devet) članova koje bira Narodna Skupština Srbije i to na određen broj godina.

Dana 12.11. Skupština Srbije  posle duže javne rasprave i konsultacija izabrala je 8 (osam) članova REMa. Deveti član koji se bira iz sastava nacionalnih manjina nije izabran i to zbog predlaganja kandidata Mađarske nacionalne manjine , odnosno određene proceduralne greške kod njih. Svima je jasno da bi vrlo brzo došlo i do izbora devetog člana kako zakon nalaže.

Odmah sutradan po ovoj odluci Skupštine Srbije stigle su pohvale iz EU da je Srbija krenula ponovo ka demokratizaciji i transparentnosti regulisanja rada elektronskih medija.

Nastala je panika i čupanje za kosu kod opozicije svih vrsta, jer nisu mogli da veruju da je ovo moguće, pa zar nije normalno da iz EU na vlast u Srbiji stižu samo kritike i pokude. Nastala je opšta panika i pometnja. Kod nalogodavaca opozicije odmah se našlo rešenje. Usledile su samo četiri SMS poruke-miga određenim izabranim članovima.

Odmah su 4 člana REMa podnela ostavku i to Rodoljub Šabić, Ira Prodanov Krajišnik, Mileva Malešić i Dubravka Valić-Nedeljković. Obrazloženje za ostavku prvobitno je bilo da ne žele da rade u REM koji je krnjeg sastava, tojest nema svih devet članova. Ubrzo je sledilo šire objašnjenje ovog postupka u vidu već viđenih opozicionih pamfleta.

Treba napomenuti da izabrani članovi REM , dok su na toj funkciji , ne smeju da se nalaze na izbornim listama. Dan pre izbora REMa grupa studenata Novosadskog univerziteta na neku svoju izbornu listu stavila je Rodoljuba Šabića, a verovatno će se i pomenute tri dame naći na nekim izbornim listama.

Jedan od velikih zahteva studenata u blokadi, od samog početka, bio je da vlast izabere članove REMa koji bi po zakonu obavljali svoju funkciju.

Sada je valjda i vrapcima na grani jasno, da je zadatak opozicije samo da ruši institucije i da gde god može ne dozvoli da iste funkcionišu u interesima svih građana Srbije.

Dobro zapamtite ova imena, Rodoljub Šabić, Ira Prodanov-Krajišnik, Mileva Malešić, Dubravka Valić-Nedeljković kada ih budete videli na raznim opozicionim izbornim listama.

Skupština će ponovo krenuti u proceduru izbora nedostajućih članova REM, ali činjenica je da ga sada nema....

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DUBROVČANI TROBOJKOM DOČEKALI OSLOBODIOCE: Ulazak vojske Kraljevine Srbije u Dubrovnik 1918. - francuski ratni reporter sve zabeležio (FOTO)
Društvo

0 0

DUBROVČANI TROBOJKOM DOČEKALI OSLOBODIOCE: Ulazak vojske Kraljevine Srbije u Dubrovnik 1918. - francuski ratni reporter sve zabeležio (FOTO)

ZVANIČNO Prvi svetski rat je završen 11. novembra 1918. godine, potpisivanjem primirja, a samo dva dana kasnije, 13. novembra, u Dubrovnik je ušla jedinica vojske Kraljevine Srbije. Vojska je došla na poziv Mesnog odbora Narodnog vijeća Dubrovnika koji su se zalagali za stvaranje južnoslovenske države pod vođstvom Srbije.

17. 11. 2025. u 11:57 >> 12:16

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

U REGIONU SE ŠIRI MRŽNJA I ŽELJA ZA UBIJANJEM SRBA: Brnabićeva nakon ustaškog divljanja u Podgorici - Nadam se da će EU osuditi
Politika

0 9

U REGIONU SE ŠIRI MRŽNJA I ŽELJA ZA UBIJANJEM SRBA: Brnabićeva nakon ustaškog divljanja u Podgorici - Nadam se da će EU osuditi

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da se nada da će danas zvaničnici EU u Briselu, gde se održava konferencija o proširenju, reagovati na skandiranje Hrvata u Hrvatskoj, ali i u Crnoj Gori - "ubij Srbina", kao i da je zabrinjavajuće što se sada širi ta mržnja i želja za ubijanjem Srba u regionu i da će i o tome razgovarati u Briselu.

18. 11. 2025. u 12:30

Politika
Tenis
Fudbal
USIJALE SE MREŽE, GASTRABAJTERI NAPALI BALKANCE: Meni su više pomogli Nemci, nego naši ljudi u dijaspori

USIJALE SE MREŽE, GASTRABAJTERI NAPALI BALKANCE: "Meni su više pomogli Nemci, nego naši ljudi u dijaspori"