VLAST U SRBIJI NE SME DA DOBIJE POHVALU OD EU I NJENIH INSTITUCIJA NI PO KOM OSNOVU: Ovo je naredba opozicionih ideologa i finansijera
NEKAKO je poslednjih nekoliko dana prošao, kako se sada moderno kaže "ispod radara" šire javnosti, jedan interesantan događaj. Protagonisti su, kako bi se dalo i pretpostaviti, predstavnici opozicije raznih fela.
Dugo već, skoro godinu dana, na adresu naše vlasti i institucija stizale su kritike iz EU i njenih predstavnika, na nedovoljnu medijsku slobodu u Srbiji, odnosno na ne formiranje REM-a kao regulacionog tela.
REM je regulatorno telo za elektronske medije, samostalna i nezavisna regulatorna organizacija sa svojstvom pravnog lica koja vrši javna ovlašćenja. Ukratko zadatak je regulisanje sadržaja na javno dostupnim elektronskim medijima u Srbiji, odnosno kontrola njihovog rada u višestrukom značenju.
Po našem zakonu REM se sastoji od 9 (devet) članova koje bira Narodna Skupština Srbije i to na određen broj godina.
Dana 12.11. Skupština Srbije posle duže javne rasprave i konsultacija izabrala je 8 (osam) članova REMa. Deveti član koji se bira iz sastava nacionalnih manjina nije izabran i to zbog predlaganja kandidata Mađarske nacionalne manjine , odnosno određene proceduralne greške kod njih. Svima je jasno da bi vrlo brzo došlo i do izbora devetog člana kako zakon nalaže.
Odmah sutradan po ovoj odluci Skupštine Srbije stigle su pohvale iz EU da je Srbija krenula ponovo ka demokratizaciji i transparentnosti regulisanja rada elektronskih medija.
Nastala je panika i čupanje za kosu kod opozicije svih vrsta, jer nisu mogli da veruju da je ovo moguće, pa zar nije normalno da iz EU na vlast u Srbiji stižu samo kritike i pokude. Nastala je opšta panika i pometnja. Kod nalogodavaca opozicije odmah se našlo rešenje. Usledile su samo četiri SMS poruke-miga određenim izabranim članovima.
Odmah su 4 člana REMa podnela ostavku i to Rodoljub Šabić, Ira Prodanov Krajišnik, Mileva Malešić i Dubravka Valić-Nedeljković. Obrazloženje za ostavku prvobitno je bilo da ne žele da rade u REM koji je krnjeg sastava, tojest nema svih devet članova. Ubrzo je sledilo šire objašnjenje ovog postupka u vidu već viđenih opozicionih pamfleta.
Treba napomenuti da izabrani članovi REM , dok su na toj funkciji , ne smeju da se nalaze na izbornim listama. Dan pre izbora REMa grupa studenata Novosadskog univerziteta na neku svoju izbornu listu stavila je Rodoljuba Šabića, a verovatno će se i pomenute tri dame naći na nekim izbornim listama.
Jedan od velikih zahteva studenata u blokadi, od samog početka, bio je da vlast izabere članove REMa koji bi po zakonu obavljali svoju funkciju.
Sada je valjda i vrapcima na grani jasno, da je zadatak opozicije samo da ruši institucije i da gde god može ne dozvoli da iste funkcionišu u interesima svih građana Srbije.
Skupština će ponovo krenuti u proceduru izbora nedostajućih članova REM, ali činjenica je da ga sada nema....
Preporučujemo
LEŠINARI SU OKO NAS (VIDEO)
18. 11. 2025. u 10:05
MAJKA OBJASNILA ZAŠTO MRZI OPOZICIJU: Kada je Đilas bio vlast...
17. 11. 2025. u 17:43
"TI SI KRETEN!" Žestoka svađa u studiju Hit tvita, Babić udario na Antonijevića
ŽESTOKA svađa izbila je večeras u studiju televizije "Pink" u emisiji Hit Tvit gde gostuju predsednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić, pravnik Milan Antonijević i biznismen Branko Babić.
16. 11. 2025. u 21:55
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)