VLAST U SRBIJI NE SME DA DOBIJE POHVALU OD EU I NJENIH INSTITUCIJA NI PO KOM OSNOVU: Ovo je naredba opozicionih ideologa i finansijera

NEKAKO je poslednjih nekoliko dana prošao, kako se sada moderno kaže "ispod radara" šire javnosti, jedan interesantan događaj. Protagonisti su, kako bi se dalo i pretpostaviti, predstavnici opozicije raznih fela.

Foto AP

Dugo već, skoro godinu dana, na adresu naše vlasti i institucija stizale su kritike iz EU i njenih predstavnika, na nedovoljnu medijsku slobodu u Srbiji, odnosno na ne formiranje REM-a kao regulacionog tela.

REM je regulatorno telo za elektronske medije, samostalna i nezavisna regulatorna organizacija sa svojstvom pravnog lica koja vrši javna ovlašćenja. Ukratko zadatak je regulisanje sadržaja na javno dostupnim elektronskim medijima u Srbiji, odnosno kontrola njihovog rada u višestrukom značenju.

Po našem zakonu REM se sastoji od 9 (devet) članova koje bira Narodna Skupština Srbije i to na određen broj godina.

Dana 12.11. Skupština Srbije posle duže javne rasprave i konsultacija izabrala je 8 (osam) članova REMa. Deveti član koji se bira iz sastava nacionalnih manjina nije izabran i to zbog predlaganja kandidata Mađarske nacionalne manjine , odnosno određene proceduralne greške kod njih. Svima je jasno da bi vrlo brzo došlo i do izbora devetog člana kako zakon nalaže.

Odmah sutradan po ovoj odluci Skupštine Srbije stigle su pohvale iz EU da je Srbija krenula ponovo ka demokratizaciji i transparentnosti regulisanja rada elektronskih medija.

Nastala je panika i čupanje za kosu kod opozicije svih vrsta, jer nisu mogli da veruju da je ovo moguće, pa zar nije normalno da iz EU na vlast u Srbiji stižu samo kritike i pokude. Nastala je opšta panika i pometnja. Kod nalogodavaca opozicije odmah se našlo rešenje. Usledile su samo četiri SMS poruke-miga određenim izabranim članovima.

Odmah su 4 člana REMa podnela ostavku i to Rodoljub Šabić, Ira Prodanov Krajišnik, Mileva Malešić i Dubravka Valić-Nedeljković. Obrazloženje za ostavku prvobitno je bilo da ne žele da rade u REM koji je krnjeg sastava, tojest nema svih devet članova. Ubrzo je sledilo šire objašnjenje ovog postupka u vidu već viđenih opozicionih pamfleta.

Treba napomenuti da izabrani članovi REM , dok su na toj funkciji , ne smeju da se nalaze na izbornim listama. Dan pre izbora REMa grupa studenata Novosadskog univerziteta na neku svoju izbornu listu stavila je Rodoljuba Šabića, a verovatno će se i pomenute tri dame naći na nekim izbornim listama.

Jedan od velikih zahteva studenata u blokadi, od samog početka, bio je da vlast izabere članove REMa koji bi po zakonu obavljali svoju funkciju.

Sada je valjda i vrapcima na grani jasno, da je zadatak opozicije samo da ruši institucije i da gde god može ne dozvoli da iste funkcionišu u interesima svih građana Srbije.



Skupština će ponovo krenuti u proceduru izbora nedostajućih članova REM, ali činjenica je da ga sada nema....