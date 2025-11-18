LEŠINARI SU OKO NAS (VIDEO)

Ova vrsta nazovi ljudi do sada nije bila poznata na našim prostorima, ali izgleda je u tajnosti rasla, gajila se i čekala krv.

Foto: Printscreen/Jutjub/Lažomer

Srpska opozicija aktuelnoj vlasti i svi oni koji se u tu opoziciju mogu svrstati, počeli su da lešinare na svakoj tragediji koja bi se dogodila. Nije bilo dovoljno samo rušiti vlast i doći na njeno mesto, za veliki novac koji se primao i koji se prima mora se razoriti država Srbija, poniziti i još više rasparčati. Potrebno je učiniti Srbiju onim što nikad u svojoj istoriji nije bila, genocidnom tvorevinom koju cela Evropa treba da prezire.

Na sreću naše lepe Srbije, život je jači od lešinara....Uostalom priroda nas tome uči...