Politika

LEŠINARI SU OKO NAS (VIDEO)

В.Н.

18. 11. 2025. u 10:05

Ova vrsta nazovi ljudi do sada nije bila poznata na našim prostorima, ali izgleda je u tajnosti rasla, gajila se i čekala krv.

ЛЕШИНАРИ СУ ОКО НАС (ВИДЕО)

Foto: Printscreen/Jutjub/Lažomer

Srpska opozicija aktuelnoj vlasti i svi oni koji se u tu opoziciju mogu svrstati, počeli su da lešinare na svakoj tragediji koja bi se dogodila. Nije bilo dovoljno samo rušiti vlast i doći na njeno mesto, za veliki novac koji se primao i koji se prima mora se razoriti država Srbija, poniziti i još više rasparčati. Potrebno je učiniti Srbiju onim što nikad u svojoj istoriji nije bila, genocidnom tvorevinom koju cela Evropa treba da prezire.

Na sreću naše lepe Srbije, život je jači od lešinara....Uostalom priroda nas tome uči...

