"ONA JE RETARDIRANA MORONKA" Blokaderi brutalno napali Dijanu Hrku nakon što je prekinula štrajk glađu i optužila Đilasa (VIDEO)

BLOKADERI su brutalno napali Dijanu Hrku nakon što je prekinula štrajk glađu.

Foto: Printskrin

Rekla je da ne voli opoziciju da je njenoj sestri poginuo muž kada je bio Dragan Đilas na vlasti, a bacili su joj krvav ranac ispred nogu i rekli "imaš decu".

- Ona je retardirana moronka - besno je vređaju blokaderi.