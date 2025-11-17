Politika

"ONA JE RETARDIRANA MORONKA" Blokaderi brutalno napali Dijanu Hrku nakon što je prekinula štrajk glađu i optužila Đilasa (VIDEO)

17. 11. 2025. u 18:11

BLOKADERI su brutalno napali Dijanu Hrku nakon što je prekinula štrajk glađu.

Rekla je da ne voli opoziciju da je njenoj sestri poginuo muž kada je bio Dragan Đilas na vlasti, a bacili su joj krvav ranac ispred nogu i rekli "imaš decu".

- Ona je retardirana moronka - besno je vređaju blokaderi.

