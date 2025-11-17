VESLI KLARK U HAGU IZNEO LAŽ VEKA: Tači nije znao šta se na terenu dešava - Tzv. OVK "pojedinci koji su branili porodice"!

BIVŠI komandant NATO Vesli Klark izneo je danas tvrdnju pred Specijalizovanim većima Kosova da bivši lider tzv. OVK Hašim Tači nije bio vojni komandant i da nije imao informacije sa terena.

Foto: "Novosti"

Klark, koji kao svedok odbrane daje iskaz pred sudom u Hagu u slučaju protiv bivših lidera tzv. OVK Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Redžepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju rekao je da je na prvim sastancima sa Tačijem bilo problema u komunikaciji zbog jezika, dok je na trećem sastanku tražio pomoć od njega da bi znao gde da interveniše na terenu, ali je nije dobio jer Tači nije znao šta se dešava.

O Tačiju je, Klark rekao i da je bio bolje "ošišan i odeven" od ostalih, kao i da je pričao nemački, a slabo engleski jezik.

Klark je tvrdio da OVK nije imao sistem komandovanja i kontrolnu strukturu, već da je reč o pojedincima koji su nastojali da zaštite svoje porodice.

Za Tačija je rekao da on, kada ga je pitao, nije znao da navede gde se nalaze na teritoriji KiM mete, nije znao da mu odgovoru, dodajući da Tači "nije imao pojma šta se dešava".

On je ispričao i kako je NATO iz aviona gađao jedan objekat jer su mislili da je to jedna od baza srpske vojske, da bi se ispostavilo da su u objektu bili kosovski Albanci, dok su vozila srpske vojske bila oko objekta.

Klark je rekao da je to bio "užasan incident" i da su se zbog toga "užasno osećali".

Pričao je, odgovarajući na pitanja Tačijevog advokatskog tima, o tadašnjem predsedniku Savezne Republike Jugoslavije Slobodanu Miloševiću, tvrdeći da on tokom 1998. godine nije želeo da priča o situaciji na KiM i da je rekao da je to "unutrašnje pitanje".

Ispitivanje Klarka je predviđeno da traje oko dva dana. FOTO: Arhiva novosti

On je i ranije svedočio u Hagu ali protiv Miloševića 2003. godine.

Sudski proces protiv četvorice bivših komandanata tzv. OVK-a započeo je 2023. godine, tri godine nakon njihovog hapšenja i prebacivanja u pritvor Specijalizovanih veća u Hagu, dok se provestepena presuda očekuje početkom 2026. godine.

Oni su optuženi na osnovu individualne krivične odgovornosti i terete se za zločine protiv čovečnosti: progon, zatvaranje, druge nehumane postupke, mučenje, ubistvo i prisilne nestanke, kao i za ratne zločine: protivpravno i proizvoljno lišenje slobode i zatvaranje, surovo postupanje, mučenje i ubistvo.

U optužnici se navodi da su krivična dela koja im se stavljaju na teret izvršena u periodu od marta 1998. do septembra 1999. na više mesta u AP Kosovu i Metohiji, kao i u Kukešu i Cahanu u severnoj Albaniji.

Prema navodima, ta dela su izvršili pripadnici tzv. OVK-a protiv stotina civila i lica koja nisu bili aktivni učesnici u neprijateljstvima.

Sva četvorica su negirali krivicu.

U haškom pritvoru nalaze se od oktobra 2020. godine.

(Sputnjik)

