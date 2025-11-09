ISTORIJSKA POBEDA SRPSKE LISTE: Oglasio se Elek
PREDSEDNIK Srpske liste prof. dr Zlatan Elek oglasio se nakon istorijske pobede
- Danas je ostvarena velika i istorijska pobeda Srpske liste i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Večeras je zaokružen više nego odličan rezultat — Srpska lista je odnela ubedljivu pobedu u opštini Klokot sa 948 osvojenih glasova ili 90.03% od važećih glasova, a time i u svih deset opština sa srpskom većinom, gde će naši ljudi imati i gradonačelnike i skupštinsku većinu odbornika iz redova naše stranke.
Ova pobeda nije samo izborni rezultat — to je pobeda srpske sloge, jedinstva i vere u zajedničku snagu našeg naroda. Ona je najbolji dokaz da kada smo složni, možemo sve. Srpski narod je i ovoga puta pokazao zrelost, odgovornost i nepokolebljivu veru u zajedništvo.
Ponosni smo što je naš narod prepoznao da je Srpska lista jedina istinska politička snaga srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, koja ima jasnu podršku naše države Srbije i predsednika Aleksandra Vučića. Upravo ta podrška, kao i jedinstvo našeg naroda, predstavljaju temelj na kojem gradimo opstanak, sigurnost i budućnost srpskog naroda na ovim prostorima.
Ova pobeda je ujedno i poruka svima koji su, kroz pritiske, hibridne akcije i laži, pokušali da oslabe Srpsku listu i njeno rukovodstvo — da srpski narod zna istinu i stoji uz svoje predstavnike. Kada smo jedinstveni, niko ne može da nas pokoleba.
Zato večeras, više nego ikada, možemo ponosno reći — pobedila je srpska sloga, pobedilo je jedinstvo, pobedila je Srpska lista - rekao je Elek u saopštenju.
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)