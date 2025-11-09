ISTORIJSKA POBEDA SRPSKE LISTE: Oglasio se Elek

PREDSEDNIK Srpske liste prof. dr Zlatan Elek oglasio se nakon istorijske pobede

Srpska lista

- Danas je ostvarena velika i istorijska pobeda Srpske liste i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Večeras je zaokružen više nego odličan rezultat — Srpska lista je odnela ubedljivu pobedu u opštini Klokot sa 948 osvojenih glasova ili 90.03% od važećih glasova, a time i u svih deset opština sa srpskom većinom, gde će naši ljudi imati i gradonačelnike i skupštinsku većinu odbornika iz redova naše stranke.

Ova pobeda nije samo izborni rezultat — to je pobeda srpske sloge, jedinstva i vere u zajedničku snagu našeg naroda. Ona je najbolji dokaz da kada smo složni, možemo sve. Srpski narod je i ovoga puta pokazao zrelost, odgovornost i nepokolebljivu veru u zajedništvo.

Ponosni smo što je naš narod prepoznao da je Srpska lista jedina istinska politička snaga srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, koja ima jasnu podršku naše države Srbije i predsednika Aleksandra Vučića. Upravo ta podrška, kao i jedinstvo našeg naroda, predstavljaju temelj na kojem gradimo opstanak, sigurnost i budućnost srpskog naroda na ovim prostorima.

Ova pobeda je ujedno i poruka svima koji su, kroz pritiske, hibridne akcije i laži, pokušali da oslabe Srpsku listu i njeno rukovodstvo — da srpski narod zna istinu i stoji uz svoje predstavnike. Kada smo jedinstveni, niko ne može da nas pokoleba.

Zato večeras, više nego ikada, možemo ponosno reći — pobedila je srpska sloga, pobedilo je jedinstvo, pobedila je Srpska lista - rekao je Elek u saopštenju.