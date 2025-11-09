Politika

SERGEJ TRIFUNOVIĆ POKAZAO SRAMNO LICE: Gledajte kako vređa policiju (VIDEO)

V.N.

09. 11. 2025. u 10:51 >> 10:58

GLUMAC Sergej Trifunović još jednom je pokazao svoje mahnite strane.

СЕРГЕЈ ТРИФУНОВИЋ ПОКАЗАО СРАМНО ЛИЦЕ: Гледајте како вређа полицију (ВИДЕО)

Foto: Printkskrin

Na društvenoj mreži "X" pojavio se sramni snimak na kom Sergej Trifunović vređa policiju.

Gledajte ovo: 

@probudjenigustav

Stoka kao takva… @slobodno_valjevo

♬ original sound - Probuđeni Gustav

