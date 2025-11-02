REAGOVAO MINISTAR PRAVDE: Ono što radi gospodin Štimac je rušenje ustavnog poretka i rušenje instituca

NENAD Vujić, ministar pravde dao je izjavu za medije iz neposredne blizine Narodne skupštine gde su večeras neredi koje prave blokaderi.

Foto: Printskrin

- Ono što radi gospodin Štimac je rušenje ustavnog poretka i rušenje institucija, Mi svi moramo da se borimo za Srbiju i institucije, bez njih nismo država i možemo govoriti samo o nasilju. A takvi koji pozivaju na rušenje ustavnog poretka samo hoće nasilje - rekao je Vujić za medije.

(Informer)

BONUS VIDEO