Politika

REAGOVAO MINISTAR PRAVDE: Ono što radi gospodin Štimac je rušenje ustavnog poretka i rušenje instituca

V.N.

02. 11. 2025. u 19:31

NENAD Vujić, ministar pravde dao je izjavu za medije iz neposredne blizine Narodne skupštine gde su večeras neredi koje prave blokaderi.

РЕАГОВАО МИНИСТАР ПРАВДЕ: Оно што ради господин Штимац је рушење уставног поретка и рушење институца

Foto: Printskrin

- Ono što radi gospodin Štimac je rušenje ustavnog poretka i rušenje institucija, Mi svi moramo da se borimo za Srbiju i institucije, bez njih nismo država i možemo govoriti samo o nasilju. A takvi koji pozivaju na rušenje ustavnog poretka samo hoće nasilje - rekao je Vujić za medije.

(Informer)

BONUS VIDEO

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

POGLEDAJTE: Trenutak hapšenja Vladimira Štimca zbog pozivanja na nasilnu promenu vlasti (VIDEO)
Politika

0 3

POGLEDAJTE: Trenutak hapšenja Vladimira Štimca zbog pozivanja na nasilnu promenu vlasti (VIDEO)

VEČERAS su po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije uhapsili blokadera-nasilnika Vladimira Štimca koji je tokom celog dana, podstrekavao na nasilje ispred Skupštine Srbije, huškao nasilnike da napadnu tzv. Ćacilend i policijske službenike koji su obezbeđivali taj skup, sve sa namerom nasilnog svrgavanja legitimnih predstavnika vlasti.

03. 11. 2025. u 00:59

UHAPŠEN VLADIMIR ŠTIMAC ZBOG POZIVANJA NA NASILNU PROMENU VLASTI
Politika

0 4

UHAPŠEN VLADIMIR ŠTIMAC ZBOG POZIVANJA NA NASILNU PROMENU VLASTI

Kako nezvanično saznajemo, večeras su po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije uhapsili blokadera-nasilnika Vladimira Štimca koji je tokom celog dana, podstrekavao na nasilje ispred Skupštine Srbije, huškao nasilnike da napadnu tzv. Ćacilend i policijske službenike koji su obezbeđivali taj skup, sve sa namerom nasilnog svrgavanja legitimnih predstavnika vlasti.

03. 11. 2025. u 00:47

Politika
Tenis
Fudbal
VELIKA ČISTKA NA MARAKANI! Crvena zvezda ostaje bez još jednog stranca!

VELIKA ČISTKA NA MARAKANI! Crvena zvezda ostaje bez još jednog stranca!